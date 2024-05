Un usuario de Twitter descubre que las alarmas de la ropa ya no están donde solían estar

Aunque a veces no lo parezca, Twitter/X puede llegar a ser un lugar maravilloso. La red social perteneciente a Elon Musk es mucho más que una caverna llena de haters e insultos: también es un sitio perfecto para descubrir cosas nuevas. Y es que puede que no lo creas, pero en Twitter uno puede aprender prácticamente de todo. Si no que se lo pregunten a los seguidores de un usuario conocido como @amigos_robar, que en las últimas horas han aprendido que las alarmas de la ropa ya no están donde solían estar

Pues bien, resulta que el usuario ha compartido unos mensajes de un seguidor o seguidora que le decía lo siguiente: "No sé si habrás ido a Zara, pero han cambiado las alarmas. Ya no son las físicas que salen con el gancho, sino que ahora están cosidas a la ropa". Junto a estos mensajes, también podemos ver un vídeo en el que se demuestra que, efectivamente, las alarmas de la ropa han cambiado de lugar, al menos en la franquicia propiedad de Inditex.

Por supuesto, esta información se ha expandido rápidamente como la pólvora y cientos de miles de usuarios se han asomado sorprendidos al tuit y llenándolo de comentarios que explican cómo funciona este nuevo sistema de alarmas. "En chaquetas, si tienen la etiqueta del cuello totalmente cosida por los cuatro lados sin poder usarla de gancho para colgar, es ahí. En los vaqueros algo parecido", ha indicado un usuario en los comentarios. "Pero eso siempre ha sido así, ¿no? Rollo que esas alarmas las desactivan las dependientas cuando te cobran la ropa, por eso a veces salta la alarma cuando entramos a alguna tienda, porque no la han desactivado cuando lo compraste", explicaba otra usuaria.

Otros usuarios catalogan la información del tuit como "servicio público" o "el auténtico contenido". Sin lugar a dudas, no hay nada mejor que compartir nuestros conocimientos con los demás. Para que luego digan que en las redes sociales no se aprende nada importante.