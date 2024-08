Lo que una española descubrió en un supermercado en Francia te dejará sin palabras: "Estoy horrorizada"

La gastronomía española es mundialmente reconocida por lo rica que está, además, de su extensa variedad. Desde la paella valenciana hasta el jamón ibérico, los sabores de España han conquistado paladares en todo el mundo. No es de extrañar que, cuando los españoles viajan al extranjero, a menudo echen de menos estos auténticos manjares que les recuerdan a casa.

Este fue el caso de la tiktoker@lauraterciado, quien durante su estancia en Francia decidió visitar un supermercado que, bajo el nombre de "SpañaSol", prometía ofrecer productos típicos españoles. Sin embargo, lo que encontró allí resultó ser todo menos representativo de la auténtica cocina ibérica. En su vídeo, que rápidamente se volvió viral, Laura muestra una selección de productos que pocas veces se han visto en España.

Entre los artículos que más llamaron la atención de Laura se encontraban unas aceitunas rellenas de las cosas más extrañas: desde aceitunas con chorizo hasta combinaciones como aceitunas con naranja o gambas. "Esto es lo que los franceses creen que comemos", comentó la tiktoker en el vídeo. "Estoy horrorizada", añadió, mientras mostraba las estanterías repletas de estos peculiares productos.

El vídeo llevó a muchos a pensar ¿Qué tan fieles son los productos que venden en España y dicen que son típicos de otros países? Si bien estos productos podrían parecer de los más extraños para un español, los franceses creerán que esto es "tipical spanish", que decepción se llevarán al llegar a la península y no encontrar nada que se le asemeje.

A pesar de que es evidente que lo que vende en ese supermercado se aleja de lo que se come en España, más de uno querría que estos productos realmente existiesen aquí: "Oye, no las comemos porque no nos las venden, pero alguna caía, eh", comentó un usuario.