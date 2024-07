Un tiktoker desafía a las autoridades colando una peculiar foto para su DNI

Renovar el DNI siempre resulta tedioso, y una mala foto puede perseguirte durante años cada vez que muestres tu documentación. Sin embargo, un valiente tiktoker ha decidido desafiar esta realidad y jugársela con una peculiar imagen.

Rafa, más conocido en redes sociales como @elrafadetiktok, ha subido un reciente video de TikTok, que ha acumulado casi un millón de visualizaciones, donde comparte su aventura de renovar el DNI. Primero le acompañamos a hacer su foto, pero siendo Rafa no nos podríamos esperar algo cualquiera, él optó por lo diferente: "Ya que pago yo el DNI, va a ser con un ojo cerrado y otro no" comentó notablemente emocionado por su "nuevo look".

Después entre risas muestra su antigua foto del DNI que tampoco es que fuese mucho mejor, creo Rafa se queda con la nueva. "Qué emocionante, madre mía, a ver si cuela", decía el tiktoker nervioso.

El siguiente paso fue dirigirse a la comisaría para lograr su objetivo. Contra todo pronóstico, Rafa consiguió que aceptaran su peculiar foto sin ningún problema. Tras superar un momento de nervios, salió victorioso con su nuevo y singular DNI.

La comunidad de TikTok no tardó en reaccionar. Los comentarios elogiaban su elocuencia y sentido del humor. Muchos le apuntaban un tanto por la hazaña conseguida: "Rafa 1-Estado 0", otros opinan que ha salido ganando con la nueva foto: "Has rejuvenecido con el paso de los años, a la próxima renovación adolescente".

Podrá generar Rafa una nueva tendencia en la que la gente intente poner fotos que salgan de la norma en sus documentaciones. Eso estará por ver, pero sería la mar de divertido.