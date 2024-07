"¡No más Bizum!": Una tiktoker se planta contra la nueva costumbre de pagar en grupo

Las cenas y reuniones entre amigos y familiares son momentos de diversión y desconexión, pero cuando llega el momento de pagar la cuenta, esto se acaba. Cada vez es más común que una persona se encargue de pagar y luego reciba el dinero a través de Bizum. Y de esto se queja una joven tiktoker conocida como @communitygual en un vídeo que se ha hecho viral.

Bizum se ha convertido en una herramienta popular en España para realizar pagos instantáneos. La facilidad de su uso ha llevado a que sea la opción preferida en situaciones donde se necesita dividir una cuenta. Sin embargo, esto para Paloma, la protagonista del vídeo ha llegado demasiado lejos: "Parece que es una norma que alguien diga: 'Págalo tú y luego te hago un Bizum'. Pues mira, ya no tengo la app, se acabó la excusa", comenta la joven en su video.

La creadora de contenido explica que ha dejado de usar la aplicación a que luego sus amigos no le pafan. "El Bizum no llega. Entonces, ¿quién tiene más cara?", se pregunta indignada. Muchos usuarios que comparten su frustración con la falta de responsabilidad que tiene las personas.

La joven, que su queja ya ha sido vista por más de 50,000 personas, ha sido tajante en la situación y ha dicho que ya no puede más: "No me da la gana". Este sentimiento de ser aprovechado es común entre quienes terminan siendo los "bancos móviles" de sus círculos sociales. "No voy a seguir siendo la banca móvil de mis amigos" concluye el vídeo Paloma.