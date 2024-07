Así es el vídeo viral que muestra cómo somos los españoles en la playa

Ya estamos en pleno verano y eso significa que todos los afortunados que puedan están ya con el culo en remojo en alguna de las muchas playas que recorren las costas de nuestro país. Y es que, siendo sinceros, no hay nada mejor que un buen chapuzón en el mar —o una cerveza en el chiringuito de turno— para combatir la insoportable ola de calor en la que estamos inmersos.

Eso sí, los españoles somos muy particulares a la hora de ir a la playa y todos, por puro aprendizaje cultural, hacemos unas cuantas cosas que repetimos sin que la mayoría de las veces nos demos cuenta. De esto, precisamente, trata el último y viral vídeo de Benja Serra que, como siempre, muestra un gran talento para encontrar el humor en los pequeños detalles.

La primera de estas cosas, según Serra, es preocuparnos de que no nos roben mientras estamos en el agua. Por eso, y estoy seguro de que tú también lo has hecho, escondemos nuestras cosas debajo de la toalla. Y si te sientes identificado con esto, también lo hará con lo siguiente: ¿quién, cuando va a la playa, no va cargado con mil cosas? Pocas cosas hay más españolas que ir a la playa con la casa a cuestas: la silla, la sombrilla y la nevera con nuestros tuppers de tortilla, nuestro agua y nuestros refrescos.

En tercer lugar, Serra señala que otra de las cosas que hacemos los españoles es romantizar nuestro día en la playa, sintiéndonos, prácticamente, personajes de una película. Algo que contrasta con el siguiente punto que es, ni más ni menos, que llenarnos de arena hasta las orejas. No cabe duda de que esto es una realidad como un templo y que al abandonar la playa acabamos, como mínimo, rebozados en arena sin que nos hayamos dado cuenta. Por último, y sin perder el filo, Serra apunta a que en la playa todos hacemos cosas que no haríamos en nuestra vida real. Y es totalmente cierto, ya que, al llegar a la playa, todos, de alguna forma u otra, nos transformamos.