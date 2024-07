Un norteamericano prueba el kalimotxo por primera vez y su reacción no es la esperada

El verano en España es sinónimo de calor, y quién no quiere acompañarlo con una bebida bien fresquita en las largas tardes veraniegas. En España tenemos muchas opciones donde elegir, entre las más populares se encuentran el tinto de verano, delicioso en una terracita con tus amigos, la clásica cerveza bien fría y, por supuesto, el Kalimotxo, una combinación de vino tinto y refresco de cola que siempre ha sido muy popular entre los más jóvenes.

En este contexto, Marta, conocida en TikTok como @stuntmanmarta, decidió hacer un vídeo en el que su amigo norteamericano David probara el Kalimotxo por primera vez. Marta comienza explicando a David la sencilla preparación de la bebida: "Un poquito de vino tinto y luego que hay que poner dos piedras de hielo y por supuesto la Coca-Cola".

Con la mezcla lista y todos expectantes para ver si al norteamericano le gusta o no la famosa bebida, David da un primer sorbo, su reacción es impasible no conseguimos averiguar si le ha gustado o no. Finalmente da su ansiado veredicto: "No está mal, pero creo que prefiero vino solo o la Coca-Cola sola".

Marta admite que odia esta bebida, pero también decide probarla, expresando su desagrado inmediato: "Oh, qué asco, no".

Lo que más sorprendió a los espectadores no fue solo la reacción de David, sino un detalle personal sobre Marta. Al inicio del vídeo, ella muestra sus ojos, para quien no conozca a la tiktoker en mucho de sus vídeos ella explica que tuvo un accidente en el pasado donde se quemó con sosa cáustica, algo que muchos de los usuarios no sabían. Lo que hizo que la gente reaccionar: "No me lo esperaba", fue uno de los comentarios más repetidos.

Otros usuarios, sin embargo, prefirieron centrarse en lo importante del vídeo la cata de esta popular bebida española, ofreciendo alguna sugerencia: "Te falta remover y rodaja de limón", y algún valiente propone su propia mezcla que no dudaremos en probar: "Mucho mejor con fanta de limón"

El vídeo, ya ha superado el millón de visitas, y no deja de sorprender a los usuarios que lo ven. Incluso te entran ganas de prepararte un Kalimotxo y disfrutar junto a David de ese nuevo sabor que ha descubierto.