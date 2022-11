¿Por qué se ha hecho viral el bulo sobre la muerte de Jimmy Fallon? La dura respuesta de Elon Musk

Twitter puede llegar a ser un lugar muy oscuro cuando el humor negro prevalece y se vuelve tendencia; pero es muy distinto que sus usuarios lo apliquen a que la propia red social sea quien lo destaque en sus tendencias. El hashtag #RIPJimmyFallon se volvió uno de los trends más importantes de Twitter hace unos días, y el presentador (que está vivo, porque era todo un bulo) pidió a Elon Musk, el nuevo CEO de la red social, que pusiese solución a este problema. La forma en la que le respondió deja entrever la filosofía que piensa aplicar Musk a Twitter mientras él sea su propietario.

La respuesta de Musk fue bastante clara: no hay nada que arreglar, es el humor natural de la red social. Pocas horas después añadió la posibilidad de que los moderadores hiciesen algo al respecto, ya que se trataba de una 'fake new'. Una 'fake new' disfrazada de broma divertida, pero una 'fake new', al fin y al cabo. Unas horas después de lo ocurrido, el flujo de memes y bromas al respecto de este tema se frenó; no tanto porque Twitter hiciese algo por contenerlo, sino porque todos los memes tienen un límite, y las posibilidades de este eran bastante reducidas.

Eso sí, hubo mucha gente que se llevó un buen susto al curiosear las tendencias de Twitter y encontrarse con un hashtag como ese. Por suerte, no hubo demasiados usuarios que se lo tomaran muy en serio, y el timeline de la tendencia se llenó de memes que hacían más que evidente que se trataba de una broma, y que Jimmy Fallon estaba vivito y coleando. Resulta curioso que se escogiese a este presentador y no a cualquier otra celebridad más grande, pero esto forma parte del aspecto más random y sorprendente de la naturaleza de Twitter. Viendo la poca capacidad de reacción de Musk al respecto y los numerosos despidos de sus moderadores, es probable que este tipo de trends confusos entren en las selecciones de contenido de la red social con mucha facilidad en el futuro.