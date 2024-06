"¿Qué mierda de música escuchan los jóvenes?": así ha sido el debate viral sobre los gustos musicales de la juventud

Está claro que, para todos, la etapa de nuestra juventud va a ser siempre insuperable, ya sea porque es cierto o por pura y dura nostalgia. Por eso, cuando inevitablemente pasan los años y nuevas generaciones ocupan nuestro lugar, tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto se aplica en todo: el cine, la moda, los ideales, los valores, la música.

Precisamente sobre música versa el intenso debate que hemos podido presenciar en Twitter/X durante las últimas horas. Todo comenzó después de que un usuario de la red social propiedad de Elon Musk compartiese un vídeo en el que podemos ver a Lola Índigo cantar los siguientes versos de su canción Yo Tengo Un Novio, junto a La Zowi: "Yo tengo un novio que me come el coño / que me dice sucierías y me agarra del moño / tengo otro novio que lo uso en otoño / con él me gusta hacerlo todo el día en el baño / hay otro que me lo hace raro / y es que con solo mirarlo se lo paro". Junto a estos versos, podemos ver cómo el usuario en cuestión ha tuiteado: "¿Pero qué mierda de música escuchan los jóvenes?".

Rápidamente, el tuit ha dividido a la comunidad en dos bandos. Por un lado, están aquellos que se muestran de acuerdo con esta afirmación y creen que la música de hoy en día es mucho más soez y menos elaborada que la de antaño. No obstante, otros creen que siempre se ha hablado de sexo en la música, por lo que a nadie debería de escandalizarle versos como los de la citada canción de Lola índigo. Sobra decir, claro, que los defensores de la primera postura peinan ya algunas canas, mientras que los defensores de la segunda son jóvenes consumidores de música actual.

Pero quizás lo que no esperaba el usuario que compartió el clip de Lola Índigo, era que la artista granadina iba a responderle. Y es que, citando el tuit de la discordia, Lola respondió con lo siguiente: "Himno de los jóbenes", cometiendo a propósito una errata como burla al usuario que compartió su vídeo.

Sea como sea, se trata de un debate totalmente cíclico que se vivirá hasta el fin de los tiempos. Lo más probable es que, incluso aquellos que hoy en día son jóvenes, repetirán, dentro de unos cuantos años, un discurso similar al del debate.