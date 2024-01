Qué es el teqball, el extraño y dificilísimo deporte que se acaba de hacer viral

Hace no mucho la selección española de cricket se volvió viral porque la mayoría de los habitantes del país no tenían ni idea de que contasen con su propia selección en este deporte tan poco habitual. Ahora, no ha sido solo una selección, sino todo un deporte el que ha conseguido llamar la atención de millones de personas por lo curioso que resulta y lo difícil que puede ser dominarlo si se empieza a practicar desde cero. Hablamos del teqball, una mezcla de fútbol y tenis de mesa con muchas complicaciones.

Si las competiciones de tenis de mesa son, de por sí, unos eventos llenos de emociones por la velocidad con la que tienen que reaccionar y moverse los jugadores, añadir los toques con una pelota de fútbol a la mezcla es una manera de llevarlo al siguiente nivel. Lo normal es que las personas que se dedican al teqball empiecen practicando fútbol de forma casual durante la infancia, para luego jugar a dar toques en la playa durante la adolescencia. En países como Brasil este es un entretenimiento muy habitual durante las tardes de verano, igual que en otros sitios se llevan deportes como el volleyball.

Aquellos que consiguen destacar en el arte de dar toques al balón son los que tienen más probabilidades de acabar compitiendo en el teqball. Acostumbrarse a cambiar la playa por la mesa de tenis con forma curva puede resultar un poco chocante al principio, pero vídeos como este demuestran que los enfrentamientos entre grandes jugadores pueden ser espectáculos de lo más potentes. En esta ocasión, uno de los clips de este deporte ha conseguido acumular casi veinte millones de reproducciones en unas horas, y eso que se trata de un partido uno a uno. ¡Los que enfrentan a equipos de varios jugadores son aún más caóticos!