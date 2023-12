Quiso grabar un vídeo sexy saliendo del agua, pero una señora con ganas de refrescarse le estropeó los planes

Las redes sociales se han convertido para muchas personas, sobre todo para los Millennials, en un escaparate en el que lucir todas las cosas bonitas que tienen o que hacen en su día a día. Lucir el propio cuerpo es uno de los principales objetivos de los más presumidos, y hay quien está dispuesto a lo que sea para conseguir una buena foto o grabar un vídeo impresionante. Este chico estaba haciendo fila en un pequeño acantilado de la playa para tirarse al agua, y tuvo una idea: tras tirarse, saldría del agua lentamente para grabar un vídeo a cámara lenta y subirlo a sus redes, luciendo palmito. Lo que no se imaginaba era que alguien se encargaría de meterse en el vídeo para arruinar el momento totalmente.

Las millones de personas que se han cruzado con este vídeo no han podido evitar soltar una carcajada al comprobar la divertida forma en la que esta señora acabó formando parte de este supuesto vídeo sexy. Parece que la mujer no se enteró de que el chico estaba tratando de grabar el momento, o puede que simplemente no tuviese la paciencia para esperar a que el hombre terminase de hacer su posado frente a la cámara. No la juzgaremos: lo cierto es que el chaval se tomó su tiempo a la hora de subir esos escalones de vuelta a las rocas, es normal que tuviese ganas de darse el chapuzón lo antes posible.

Pero, por supuesto, también hay otro problema: con las prisas que tenía la mujer por tirarse al agua, no terminó de acertar con la técnica de zambullido y acabó chocando con la superficie prácticamente en posición horizontal. Por suerte para ella, el vídeo no muestra la reacción que tuvo al muy probable dolor que debió de sentir con esa forma de tirarse al agua. ¡Pero al menos se quedará contenta, sabiendo las enormes carcajadas que ha provocado su ocurrencia en redes!