Un influencer se graba desnudo en una playa y la sombra la juega una mala pasada

En el mundo de las redes sociales, de los influencers y de los creadores de contenido nunca sabes realmente cual va a ser el vídeo, la foto o el momento que va a explotar y volverse viral. Uno de esos momentos es el que acaba de vivir el tiktoker Carliyo gracias a un, aparentemente inocente vídeo, grabado durante sus vacaciones en Portugal.

Carliyo 'el nervio' se encuentra de vacaciones por Portugal con su novia Natalia y está subiendo mucho contenido del viaje a su cuenta de TikTok. Hace unos días se encontraba en una playa nudista que estaba desierta y aprovecho para quitarse el bañador y grabarse contando la experiencia.

"POV: tienes la playa entera para ti", aparece escrito en vídeo en el que explica que están haciendo nudismo. "No hay absolutamente nadie en la playa y está bastante escondido, por lo que hemos decidido coger el bañador y dejarlo a un lado. Es una sensación increíble", dice Carliyo

"Bañarte en el agua así es la caña. Te lo juro. Es otra sensación desbloqueada, no puedo explicarlo. Y tú dirás 'vaya tontería', pero no es una tontería, está guapísimo. Tirarte así en la arena... illo, está guapísimo", añade este tiktoker andaluz.

Lo que no esperaba Carliyo es que este inocente vídeo se convirtiera de largo en el más visto de toda su carrera en redes sociales superando los 25 millones de reproducciones y los tres millones de likes. El motivo es la mala jugada que le hacen las sombras que el sol proyecta sobre la arena de su cuerpo y que muestran mucho más de lo que Carliyo quería enseñar.

Tras el éxito del vídeo subió otro tiktok explicando lo que había pasado y como estaba viviendo la viralidad: "Lo que no es normal que hace nada hablaba con Natalia y le decía '¿con la que de vídeos que tengo en TikTok que tengo más de 700 cuando llegaré al millón de likes?' y ha tenido que ser con esta tontería".

"No puedes confiar ni en tu propia sombra", "Hay arboles centenarios que dan menos sombra", "Yo el calipo lo suelo coger con las manos pero bueno", "La sombrilla creo que iba en la arena no ahi" o "la sombrilla creo que iba en la arena no ahi" son sólo algunos de los más de 17.000 comentarios que tiene el vídeo.