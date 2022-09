Kim Mikka: de tener sexo en directo a un topless 'involuntario' en Twitch

Lo de Kim Mikka y su sexo en directo no tiene nombre. "¡Estoy hasta los putísimos cojones de Twitch y sus sanciones, y como me calienten me voy mañana a YouTube!", decía hace ya lo que parece una eternidad Ibai Llanos, cuando le cayó una sanción enorme por una chorrada: se le coló un pene (photoshopeado) en su feed de Twitter, y la plataforma morada no dudó en cerrar temporalmente su cuenta. En el caso de la streamer, la plataforma está siendo más permisiva, hasta niveles absurdos.

RickyEdit le ha dedicado un tuit y unos cuantos minutos en sus perfiles sociales a describir la fama y notoriedad que está alcanzando la creadora peruana, ya bastante infame a nivel internacional. Una búsqueda rápida en Google arroja noticias sobre ella hasta en Filipinas, muestra de cómo ha dejado atónito a medio mundo con su falta de pudor.

A ver, que estamos en el siglo XXI, que las cosas no son para escandalizarse así como así y lo que quieras, es solo que las acciones de la peruana llevan al límite, y traspasan sobradamente, las normas de una plataforma tan puritana como Twitch.

Primero fue tener sexo en directo como quien no quiere la cosa; es verdad que no se la veía de cuerpo entero y se intuía que sus movimientos rítmicos, acompañados de gemidos y caras de placer, dejaban poco espacio a la imaginación. La sanción no tardó en llegar, y su seguimiento en redes explotó un 400 por cien. Evidentemente, también le cayó un castigo acorde: una semana de suspensión.

Con la lección supuestamente aprendida, se viralizó otro vídeo en la que se la veía en actitud similar, pero resultó ser antiguo. La sanción le cayó igual, aunque luego Twitch se disculpó con ella al comprobar que no era reciente. No es el mismo caso que el último clip que ha trascendido de ella, cuando por alguna razón estaba con la cámara encendida mientras tenía la camiseta levantada y los pechos al aire.

¿Escandaloso? Pues no, de hecho Rigoberta Bandini estaría orgullosa, pero de ahí a que el contenido y popularidad de Kim se base en el exhibicionismo hay poco hueco para el debate. Su plataforma debería ser OnlyFans, si quiere seguir haciendo eso, y oye, lo mismo le va muy bien. Pero aplicando el dicho forocochero a Twitch: "son sus normas y hay que respetarlas". Pues eso.