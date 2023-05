Polémica con la forma en la que Natalia conquistó a Carliyo: "Si a ti te gusta ese niño, insístele cinco veces"

Cuando Natalia confirmó su relación con Carliyo miles de personas se alegraron de que finalmente se hiciera oficial, ya que esta pareja se había convertido en una de las más virales de TikTok. Pero, sorprendentemente, esta alegría ha durado menos de una semana, porque tan solo unos días después de este anuncio, muchos de sus seguidores se han mostrado decepcionados al conocer cómo ha florecido esta relación: a base de insistir.

Así lo ha dado a conocer la propia Natalia, quien ha animado a todos sus espectadores a insistir con la persona que le gusta aunque esta les rechace. Según ha señalado, ella fue la que le fue detrás a Carliyo, a quien no solo le escribía primero, sino que incluso le estuvo preguntando de quedar en repetidas ocasiones pese a que al principio él siempre le rechazara el plan. "Si a ti te gusta ese niño, insístele cinco veces o las que te salgan a ti del alma", así ha animado a todos sus seguidores a hablarle a la persona que les interesa sin importar las veces que les rechacen.

Estas palabras han generado una respuesta muy negativa por parte de varios tuiteros, quienes incluso aseguran que se sentirían mal si acabaran saliendo con una persona a la que tuvieron que "insistir tanto" para que le diera una oportunidad. Este es el caso de Andreagfi, quien, además, señala que si a ella alguien le insistiera tantas veces más que interesarle le produciría el efecto contrario: pasaría a parecerle "pesado".

Pero, aun así, no todas las personas se han mostrado contrarias a la forma de actuar de Natalia, ya que hay otros que revelan que ha sido gracias a la insistencia suya o de la otra persona que han terminado saliendo con su actual pareja, como es el caso de Vlrd27. Además, hay otros que señalan que la vida no es "un cuento de hadas", por lo que es normal no enamorarse a la primera y que se necesite un poco más de esfuerzo o insistencia, tal y como señala MariaOlivaares.

Aun así, parece que la mayoría de las personas se han mostrado contrarias a esta idea, ya que creen que insistir tanto lo único que puede hacer es agobiar a la otra persona y que esta se sienta incómoda. Este es el caso de Crimeeesss, quien señala que no va a hacer lo que a ella no le gusta que le hagan, ya que "si no quiere, no quiere y punto". Por ello, hay quienes consideran que no debería a animar a la gente a insistir cuando ya les ha rechazado. Pero, al final, como las propias redes han reflejado, cada uno cuenta con una forma distinta de ver las cosas, y cada situación es un mundo.