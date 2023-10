Raya el coche de su vecino, le deja una nota y termina haciendo lo siguiente cuando no recibe respuesta

Hoy en día se comparten todo tipo de situaciones que nos ocurren en el día a día a través de redes sociales y nunca sabes cuál se va a volver viral.

Especialmente efervescente es TikTok donde todo lo sorprendente que ocurre ahí acaba llegando a otros sitios como Instagram, Twitter e YouTube. Uno de esos tiktoks que está empezando a correr como reguero de pólvora está protagonizado por Miri Pérez, concursante de Master Chef 5.

Esta joven barcelonesa de 30 años, que se autodenomina healthy chef, ha sacado un libro y cuenta con 266.000 seguidores en Instagram y 14.000 en TikTok.

Si en mayo de 2022 se volvía viral por haber sufrido un accidente de moto tras ser arrollada por un coche ahora la viralidad le ha llegado por algo divertido y nada trágico.

"Ayer rayé el coche de mi vecino, siempre me pasan estas cosas. Y le dejé una nota con mi número de teléfono pero resulta que no me ha llamado", ha contado en un TikTok que ya han visto más de 400.000 personas.

"Querido Audi, soy la del Toyota de tu derecha. Le he hecho una pequeña rascada a tu coche en la parte delantera, lo siento muchísimo. Me sabe fatal. Sé que venden una pintura que se pone encima y queda intacto, te la iré a comprar y te la dejo aquí. Sino dime cuánto vale y te lo pago. Lo siento mucho, no volverá a pasar. Un fuerte abrazo, Toyota", decía la nota de disculpa de Miri.

Pero como el dueño del Audi no contesto decidió pasar a la acción e intentar arreglar el rayón que había hecho por su cuenta. Tras compartir lo sucedido en sus historias de Instagram recibió numerosos comentarios de gente diciéndole que las rayadas se van perfectamente con laca.

En el vídeo se puede ver como se presenta con un paño, una botella de agua y un bote de laca: "Lo voy a probar en mi coche, no vaya a ser que me cargue el Audi, que solo me faltaría esto. Si funciona en mi coche pues lo voy a intentar y aquí nadie se ha enterado".

En su coche no se fue la manta pero como tampoco lo ensució decidió probar en el Audi de su vecina y ocurrió el milagro. "Como la persona que sea la propietaria vea esta historia va a flipar", ha dicho antes de empezar a frotar y ver que el rayón desaparecía con la laca: "No me lo puedo creer, qué fuerte. Increíble. Adiós rayada".