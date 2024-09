NUEVA VIDA

Rediseñando cubiertas de libros en TikTok: un fenómeno viral

¿Alguna vez has comprado un libro que te gusta mucho pero con una portada que no te gusta nada? No eres la única persona. En TikTok se ha vuelto viral un trend por el cuál se le dan nuevas cubiertas a libros, dándoles una nueva vida y un aspecto más hermoso.