La reflexión sobre los estados de WhatsApp que genera un intenso debate: "Viendo la graduación de la hija del señor que arregló mi lavadora"

Aunque ya estamos más que acostumbrados a ellas, las redes sociales no siempre tuvieron la función de 'stories'. Todo empezó en 2016, cuando Instagram quiso competir con Snapchat y ofreció a los usuarios la opción de compartir fotos y vídeos que desaparecían a las 24 horas de ser publicados. Al año siguiente, WhatsApp incorporó la pestaña de 'estados', su propia versión de las 'stories'.

La cuestión es que WhatsApp se usa de un modo bastante distinto al resto de las redes sociales. Mientras que en Instagram o en Facebook uno solo ve las historias de aquellos usuarios a quienes sigue, en WhatsApp tus "seguidos" son cualquier persona cuyo número tengas guardado en los contactos del móvil.

De ahí la reflexión que ha hecho el tuitero @DiegoAndres, que deja claro como las 'stories' de WhatsApp acaban siendo un portal a las vidas de auténticos desconocidos.

"Las stories de whatsapp me dan mucha risa porque qué hago viendo las fotos de graduación de la hija del señor que me arregló la nevera hace 4 años", dice en su tuit, que ha superado el millón de visualizaciones y supera los 5 mil retuits.

Lo que señala Diego en su publicación es tan cierto precisamente porque las historias de WhatsApp son el sitio preferido de adultos de mediana edad, que seguramente no usen otras redes, para compartir entre sus contactos fotos y vídeos de sus familiares.

Con lo que no cuentan, claro, es que ese contenido puede acabar siendo visto por cualquiera al que le dieran su número, aunque fuera para hablar dos minutos sobre una venta de Wallapop o una nevera estropeada, y que aún lo conserve.

En un segundo tuit, Diego pone otro ejemplo de persona desconocida de cuya vida te acabas enterando como si te estuviera enseñando personalmente su álbum de fotos familiar: "Yo viendo el golazo que metió el sobrino de mi abogado de inmigración en su partido de futbolito", comenta.

Las respuestas y citados del tuit viral se han llenado de otros usuarios compartiendo el tipo de cosas que ven en sus estados de WhatsApp: "De la que me vendió una cuenta de Netflix hace años y ya sus hijas son unas señoritas, que orgullo JAJAJAJJAJA", comenta una usuaria.

Como bien señala alguien: "El mundo se divide en los que tenemos 20 contactos en WhatsApp y los que tienen al señor que le arreglo la nevera hace 4 años".

"Yo no las veo pero luego de leer los comentarios veo que me he perdido de muchas grandes historias jajaja", reflexiona otra persona.

Siempre queda la opción de borrar de contactos a los desconocidos, pero parece ser que mucha gente se lo pasa en grande con lo que comparten por esta vía.

En cualquier caso, también debemos tener en cuenta que hay que ser cautelosos con el tipo de información que compartimos en los estados de WhatsApp, ya que es imposible controlar a quien le llega.