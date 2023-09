La reflexión de un joven que está aplaudiendo todo el mundo: "¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio?"

Hoy en días los niños y los jóvenes están expuestos constantemente a todo tipo de contenido a través de Internet y las redes sociales. Muchos jóvenes siguen en TikTok, Instagram, YouTube y Twitch las vidas de muchos creadores de contenido a los que idolatran y cuyas opiniones pueden ser muy influyentes para ellos.

La vida que muestran los famosos, los actores, los cantantes y los creadores de contenido en sus redes sociales se aleja mucho de la realidad a la que se enfrentan muchos jóvenes que se encuentran estudiando, buscando trabajo, intentando salir delante de alguna manera o buscando un futuro en situaciones familiares y económicas complicadas.

Por eso cuando ves que mensajes como el de Nano se vuelven virales, empiezan a ser compartidos por todo el mundo y reciben un aplauso generalizado sientes que hay algo de esperanza.

"Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos, pero creo que se me ha entendido bien", escribió este joven de 22 años llamado David en la descripción de este vídeo de TikTok que ya han visto más de 5 millones de personas y que ha acumulado más de 10.000 comentarios.

Se trata de un vídeo de 90 segunos en el que Nano se dirige a todos los jóvenes de familias de clases altas para que se den cuenta de la suerte que tienen y aprendan a valorar las cosas.

"Si tú vienes de una buena familia, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas... No te falta de nada. ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio?", empieza diciendo Nano en el vídeo.

Nano les pide a este tipo de jóvenes que no aprovechan sus oportunidades que "no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo duro que es esta vida, en verdad".

"Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar. ¿Para qué? Por ejemplo el otro día le faltaban unas zapatillas a mi hermana y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy, intentando sacar a mi familia para adelante porque es lo que toca".

Vosotros, que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, acabáis dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle", se lamenta Nano que explica lo que significa ser calle diciendo "calle es cuidar a tu familia. Calle es lo que estoy haciendo yo sacar a tu familia para adelante".

Nano tiene claros sus objetivos: "Llevo desde los 16 años trabajando y a mi familia no le va a faltar nada nunca".

"Chaval eres un crack sigue con esa mentalidad de querer así a tu familia que eso es lo primero y tú humildad es de admirar loco. Mucho ánimo nano", le comentaba @ScottyPipas26

"Mucha gente con traje y corbata debería de aprender de tu capacidad de sacrificio y humildad. Siéntete orgulloso de ti mismo, eres todo un ejemplo". aseguraba otro tiktoker anónimo.

"Con gente como tú hay futuro en este país. Eres un ejemplo. Te irá bien en la vida", le dijo @barbol

"Eres una maravilla, eres educado, trabajador, cariñoso y buena persona. Te mereces ser feliz y llegar donde quieras y lo vas a conseguir. Gracias", le escribió Caweche agradeciéndole el vídeo.

El éxito del vídeo ha hecho que la cuenta de TikTok de Nano crezca rapidamente y ya supere los 120.000 seguidores. Cada vez son más los que se están enganchando a los vídeos de este extraordinario joven en los que muestra como cuida y quiere a su madre y sus hermanas mientras reflexiona sobre su vida con dos trabajos a la vez.