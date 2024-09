Reta a su hermana a hacer unos largos en la piscina, pero ella es nadadora olímpica

"Te gano nadando" es una frase que se ha podido decir muchas veces entre hermanos. Estás en una piscina o en la playa, jugando y compitiendo. ¡Por supuesto que vas a lanzar un reto! Quien escribe estas líneas es hermano menor, lo que claramente significa que somos mejores, más capaces, más inteligentes y nos salimos siempre con la nuestra. En estos retos llevamos siempre las de ganar y, como no encuentro la información exacta, asumo que nuestra protagonista de hoy es también hermana menor.

Se trata de Tilly Kearns, nadadora profesional australiana que en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 logró alzarse con una medalla de plata. Dicho de otro modo: es muy buena nadando. Todo el mundo lo sabe, cualquiera lo sabe, es una obviedad. Y, aun así, en medio de sus vacaciones familiares, su hermano decidió que era el momento de lanzar el reto al que obliga su posición como hermano.

"Te gano en un sprint de 10 metros a nado" fueron las palabras pronunciadas en esa mesa. La cara del hermano, eso sí, no transmite la misma confianza, y menos cuando Tilly le hace entrega de unas gafas de agua porque ante tal reto no se iba quedar quieta. No sabemos si se efectuó tal carrera y, de ser así, cuántos metros le sacó Tilly a su hermano en su aplastante victoria. Lo que sí sabemos es que el TikTok se ha vuelto viral y que muchos hermanos se han visto identificados ante esta situación. Y es que, en el fondo, lo importante y lo bonito de esta anécdota es que da igual cuántos años pasen, que nuestros hermanos siempre van a estar ahí para picarnos sin importar lo que logremos. Amor fraternal tradicional, del de toda la vida.