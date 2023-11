Le roban el portátil y recibe un correo del ladrón disculpándose: "Ahora tengo sentimientos encontrados"

Las anécdotas más graciosas siempre acaban en Internet. Twitter está lleno de usuarios hablando de su día a día, de las cosas más mundanas a las más trascendentales, y de vez en cuando alguien llega con una buena historia bajo el brazo, con ganas de contarlo en la plaza pública que es esta red social.

"Anoche me robaron el portátil y me enviaron un email usando mi correo electrónico, ahora tengo sentimientos encontrados", dice el texto de un tuit originalmente publicado hace un año por @Zweli_Thixo, un tuitero sudafricano. Entonces no lo sabía, pero lo que le pasó muchos lo recuerdan como una de las anécdotas más divertidas y absurdas que se han contado en Twitter.

Junto al tuit, adjunta una capturad de pantalla del correo en cuestión, cuyo remitente es, en efecto, su propia cuenta de correo electrónico. Cada frase es más surrealista que la anterior, y el mail empieza de la siguiente manera: "Bro qué pasa, sé que te robé el portátil ayer".

"Necesitaba el dinero porque me ha estado costando llegar a fin de mes", continúa escribiendo el ladrón. Y sigue: "Sé que estabas ocupado con una propuesta de investigación, así que te la he adjuntado. Si hay algún otro documento que necesites, por favor avísame antes del lunes a las 12:00 ya que he encontrado a un cliente".

Esta locura de historia ha sido rescatada por la cuenta Internet Hall of Fame, que recopila otros tuits y posts de Internet que se hicieron virales hace tiempo y recuerda a todos por qué fueron tan populares. Sin embargo, lo que vivió el autor del tuit original no acaba ahí.

Cuando @Zweli_Whixo compartió en Twitter que el ladrón de su portátil contactó con él a través de su propio e-mail, muchos le contestaron que debería probar a comprar su propio ordenador de vuelta. Así lo hizo, y lo mejor es que logró convencerle.

En un segundo tuit, adjunta lo que le respondió: "Sé que estás tratando de llegar a fin de mes, pero también te has llevado algo que para mí es importante. Lo último que puedo hacer es comprarte mi propio portátil, pues lo necesito. ¿Podemos llegar a un acuerdo y quedar? Tengo 4000 rands [unos 200€]".

A esto, el ladrón le respondió desconfiado: "¿Estás intentando que me detengan? ¿Te crees que iba a caer con eso? Solo acepto si me ofreces 5000 rands y quedamos en una ubicación que yo elija. Sin policía y si veo a alguien más ahí no sabrás más de mí".

A pesar de todo, el tuitero aceptó la propuesta del delincuente y acudió a la ubicación. Lo sabemos el tuit que puso a continuación, junto a una foto de él mismo con la cara magullada: "De regreso y a salvo, pero no bien. Fue una trampa, me dieron una paliza y se llevaron el dinero y mi teléfono móvil".

Por último, cuenta que si no hubiera sido por un taxista que le ayudó, la cosa hubiera acabado peor. "NUNCA sigas los consejos que te dan en Internet", termina diciendo. Sin duda, una valiosa lección con la que dar fin a una anécdota propia de una película.