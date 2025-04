¿Somos los españoles los africanos de Europa? El comentado vídeo de un tiktoker española que vive en Senegal

Victoria Pérez es una joven española que actualmente reside en Senegal, adonde se mudó hace unos meses junto a su pareja, un ciudadano francés que se trasladó por motivos laborales. Aunque trabaja como profesora, Victoria también dedica parte de su tiempo a crear contenido en TikTok, donde relata su experiencia en el país africano y reflexiona sobre las diferencias culturales que encuentra en su vida cotidiana.

Con más de 40.000 seguidores en la red social china, Victoria ya ha tenido varios vídeos virales. El más reciente ha vuelto a generar conversación por adentrarse en cómo perciben los senegaleses a los españoles.

"No sé si esto es 100% cierto, pero muchos me dicen que los españoles les caemos mejor que los franceses, y que nos consideran 'los africanos de Europa'," comenta en su vídeo. Según ella, la razón principal tiene que ver con el carácter: "Dicen que somos más abiertos y simpáticos que otros europeos, y eso nos hace más cercanos."

Su trabajo como docente también le ha permitido comprobar de primera mano la pasión que existe por el fútbol en Senegal. "Mis alumnos no paran de preguntarme por el Real Madrid y el Barça. Es impresionante. En cualquier restaurante o bar, incluso en los más pequeños, puedes ver gente viendo partidos, hasta de la Copa del Rey."

En otro momento del vídeo, Victoria aprovecha para hacer una crítica a la forma en que los medios españoles hablan de África: "Parece que solo se habla de Senegal o de otros países africanos cuando hay algo negativo que contar. Yo, en cambio, he vivido muchas cosas buenas aquí. Hay de todo, como en todas partes, pero también muchísimas cosas bonitas que valen la pena conocer."

La publicación concluye con dos curiosidades que han llamado especialmente su atención. Primero, un choque cultural relacionado con la higiene: "Varias personas me han comentado que en Europa les parecemos menos higiénicos por usar solo papel en el baño, en lugar del agua que ellos utilizan aquí." Y segundo, el uso de la palabra "toubab", que se emplea para referirse a los blancos o extranjeros: "No es un término despectivo, simplemente es cómo nos llaman."

La reacción en los comentarios ha sido muy positiva, especialmente por parte de usuarios senegaleses que se sienten identificados y agradecidos por su visión respetuosa del país. "Me hace muy feliz verte tan contenta en mi país, Senegal. Yo vivo en España y me siento igual de bien allí. Hay gente buena en todas partes," escribió un usuario. "Me encanta cómo hablas de la higiene, mucha gente tiene ideas equivocadas, pero aquí en realidad somos muy limpios," comentó otra persona. Y alguien más añadió: "Es verdad, los españoles son los africanos de Europa... pero no todo el mundo está preparado para esa conversación."