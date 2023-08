La sorprendente reacción de un tiktoker al probar por primera vez el pescado: "A quien no le gustan unos espetos"

Existen dos bandos: a quienes les gusta comer de todo y aquellos que son quisquillosos con la comida. Aunque que no te gusten todos los alimentos pueda parecer un capricho, al final la cuestión del gusto depende de muchos factores externos como la cultura o la educación de cada uno.

La típica frase de madre de "¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado?" viene muy a cuento en este tiktok que ha publicado @archieted0, un creador que comparte contenido variado en sus redes sociales y que supera los 2 millones de seguidores en TikTok.

Al comienzo de su vídeo, que va camino del millón de visualizaciones, Archie nos pone en contexto: "Hemos venido a Málaga a pasar unos días en la costa y mis amigos han dicho de comer en un chiringuito en la playa. ¿Cuál es el problema? Que solo sirven marisco".

Y a continuación llega la primera incongruencia del vídeo. Refiriéndose al marisco, dice: "a mí no me gusta absolutamente nada, nunca lo he probado pero no me gusta cómo huele". Este comentario ha extrañado a mucha gente, pero no es lo más disparatado de este tiktok.

"Así que hoy, por primera vez, voy a probar el marisco". Y tras un corte, vemos al tiktoker sentado ya en el chiringuito frente a unos espetos, un plato típico malagueño que consiste en sardinas ensartadas en una caña y asadas en plena playa. Es decir, de todo menos marisco.

Sin embargo, ha aprovechado los comentarios de su propio tiktok para corregir su error, aunque culpando a sus colegas. "Vale es sardina no es marisco, culpa de mis amigos", comenta Archie.

"Mi primera vez probando algo del mar, nunca he probado nada que venga del mar. Ni gambas, ni calamares... nada. Voy a probar una sardina", dice antes de metérsela en la boca.

Su gesto inmediatamente es de rechazo. Mientras niega con la cabeza, su amigo, que está grabando, reacciona extrañado: "Uf, qué dices, ¿en serio? Si está buenísimo, cabrón, y encima aquí en Málaga...".

Y mientras se levanta y tose, el tiktoker da su veredicto final: "me ha dado ganas de vomitar de verdad, ¿eh? fuera coñas".

En los comentarios, algunas personas se han sorprendido de que no le gustara lo que probó. "A quién no le gustan unos espetos", se pregunta un usuario. Y otro comenta: "Hermano yo respeto q no te guste pero eso malo no está y menos de málaga q son su especialidad".

"El fish and chips q es entonces amigo??" le comenta otro usuario de TikTok, bromeando con el hecho de que este creador de contenido, aunque vive en España, nació en Londres.