El surrealista hilo de Twitter que una madre ha compartido sobre la merienda de los niños en una reunión entre padres y profesora

La vuelta al cole resulta un poco estresante los primeros días y no solo para los niños, también para los padres que deben organizar y enterarse sobre cómo será el transcurso del nuevo curso de sus hijos. Los primeros días, es de lo más común que los profesores organicen reuniones con los padres para contarles las nuevas novedades o asuntos claves. Sin embargo, a veces pueden llevar a situaciones de lo más surrealistas.

Una madre de un pequeño de tres años, ha publicado en su perfil de Twitter un hilo que se ha vuelto viral por la enredosa conversación que se dio en una reunión con la profesora del curso de su hijo. El tema en cuestión, era el de qué merienda debían llevar los niños al colegio. La madre escribía que la profesora comenzó diciendo: "Los lunes y viernes, fruta. Miércoles y jueves, bocadillo. Viernes, lácteos".

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, todo se empieza a complicar cuando por parte de algunas madres surgen dudas: "¿Se puede llevar bocata de queso el día del lácteo?". Aquí entraban dos contradicciones, puesto que la profesora, como bien dice es que "la idea es que traigan leche, queso fresco, yogures... para que aprendan también los distintos casos". La madre responde: "Por eso, un bocadillo de queso".

Otra madre, no tarda en intentar explicar lo que sería este problema: "El queso es lácteo, y choca con el bocadillo porque si lo pones de queso, resulta que martes, miércoles y jueves comen bocadillo... o lácteo, según se mire, los tres días... Si el bocadillo es de queso, digo".

No fue la única duda y controversia que surgió, pues otras madres también explicaban si los bocadillos debían llevarse hechos porque su hija "es muy de texturas y en cuanto se moje un poco el pan, ya no se lo come".

Además, en un momento dado que la profesora recomienda no llevar frutos secos para evitar atragantamientos, otra madre contesta: "¿Entonces pan con semillas no?".

Y sin terminar con todo este jaleo, todavía había alguna que otra que hablaba sobre que su hija aún comía triturados y que la fruta podía triturarla, pero... "¿Cómo lo hacemos con los bocadillos?".

El hilo ya ha superado los 12 mil likes y son muchos los usuarios que se han quedado alucinados con la situación.