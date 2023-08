Sus padres le regalaron la tarta definitiva por su 25 cumpleaños: "Es simplemente 100/10"

Los cumpleaños son fechas especiales que ya no solo se comparten con la familia y los amigos. Cualquier día es probable que, navegando por las redes sociales, te encuentres con algún vídeo de una fiesta asombrosa o alguna foto de un regalo de lo más original.

En este caso ha sido la tuitera Adriana Ochoa (@8aAdriana) la que ha tuiteado una foto de la sorpresa que le tenían preparada sus padres por su 25 cumpleaños. "La tarta que me han comprado mis padres es simplemente 100/10", escribió la chica en su publicación.

La sorpresa en cuestión era un pastel para la ocasión, decorado con el mensaje "Too old for Leo DiCaprio", es decir, "Demasiado mayor para Leo DiCaprio".

El mensaje del pastel hace referencia a que el famoso actor de Hollywood Leonardo DiCaprio nunca ha tenido una novia de más de 25 años de edad. Su preferencia por las chicas mucho más jóvenes que él pasó de ser un rumor a ser completamente cierto. Y todo a pesar de que él ya roza los 50, es decir, está a punto de doblar en edad a sus parejas sentimentales.

De la misma manera, DiCaprio ha acostumbrado a salir con chicas de veintipocos y ellas nunca han llegado a cumplir los 25 a su lado. Lo exagerado de este cotilleo de Hollywood lleva un tiempo yendo más allá de las páginas del corazón y es todo un meme en Internet.

La broma es tan popular en redes como Twitter que, si miramos los citados del tuit viral de @8aAriadna, que sobrepasa los 20 mil 'me gusta', nos encontraremos con que no ha sido la única a la que sus padres o amigos le regalaron una tarta similar a cumplir el cuarto de vida.