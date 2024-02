¿Tenemos un año más de lo que creemos? La teoría de esta influencer genera una reacción viral

Hay cosas que es mejor no decir en redes sociales; no, al menos, sin haberlas reflexionado durante un ratito. Los creadores de contenido, y especialmente los que se dedican a TikTok, no son precisamente las personas más reflexivas que existan en redes, y muchas de las ocurrencias que deciden compartir acaban valiéndoles una buena cantidad de críticas. Esta chica acaba de recibir una oleada de burlas después de explicar su curiosa teoría: las personas tenemos un año más de lo que creemos, porque cuando nacemos estamos en el "año uno".

Esta chica ha explicado lo siguiente: nacemos con cero años y cumplimos un año cuando llevamos doce meses sobre el planeta, y entonces es cuando empezamos a vivir nuestro "año dos", aunque solo tengamos un año de edad… Sí, eso es todo, esa es la increíble conclusión a la que ha llegado esta chica. Su confusión parte del hecho de que siempre se dice que "cumples x años", y nunca se había dado cuenta de que, en realidad, ya ha vivido el año que dice tener. Por ejemplo, a partir de cumplir los 23, no estás viviendo tu año 23 sobre la tierra, sino tu año 24. Nada novedoso, la verdad, pero cada cual descubre las cosas a su ritmo.

Probablemente, lo que le ha ocurrido a esta chica es que le ha dado vueltas de más a un asunto que no tiene ningún tipo de complicación, y ha decidido compartir su descubrimiento con el mundo antes de darse cuenta de que lo que estaba diciendo era una soberana tontería. Por desgracia, algún usuario de TikTok decidió capturar este vídeo y compartirlo en redes para mofarse de ella antes de que le diese tiempo a borrarlo. ¡Tal vez en la próxima ocasión en la que haga un "gran descubrimiento" reflexione un poco más sobre ello antes de lanzarlo al mundo!