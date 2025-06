¿Han grabado al Bigfoot en Colorado? El nuevo vídeo viral de TikTok que aviva la leyenda

El mito del Bigfoot ha vuelto a cobrar vida, esta vez en las montañas de Colorado. Un vídeo viral en TikTok grabado el pasado 24 de mayo durante una expedición por el río Colorado ha despertado una oleada de teorías, escepticismo y entusiasmo en redes sociales. En las imágenes, que ya han acumulado millones de visualizaciones, se puede observar una figura oscura, de gran tamaño, moviéndose entre los árboles. ¿La criatura legendaria o una nueva ilusión óptica nacida de la sugestión colectiva?

La grabación fue realizada por Logan Kirk, guía de rafting en la zona, mientras lideraba un grupo en una excursión por el Upper Colorado River. Según ha relatado al medio británico MailOnline, todo ocurrió tras una pausa para almorzar. "Alguien gritó que había visto un oso, así que todos nos pusimos a mirar. Pero pronto nos dimos cuenta de que no era un oso. Aquello estaba de pie, claramente caminaba sobre dos piernas. Fue lo que más nos sorprendió", explicó.

La figura, parcialmente visible entre los pinos, presenta una silueta vertical que se desplaza con lentitud, lo que para muchos podría parecer una persona disfrazada. Sin embargo, no han faltado quienes consideran que esta vez "sí podría ser real". Comentarios como "No se puede negar lo que se ve" o "Esta grabación me pone los pelos de punta" han llenado TikTok y otras plataformas.

Pero el escepticismo sigue siendo mayoría. "Estamos en 2025 y seguimos grabando avistamientos con móviles de la Edad de Piedra", ironizaba un usuario en X (antes Twitter). Otros se preguntan por qué, tras décadas de presuntos avistamientos, nunca ha aparecido una prueba clara, nítida y verificable de la existencia del legendario Sasquatch.

Kirk ha asegurado que tiene intención de regresar al lugar para investigar posibles huellas u otros indicios que puedan aportar más claridad al asunto. "Quiero volver allí y ver si encontramos algo en el terreno. Aunque sea una explicación natural", ha dicho.

El Bigfoot, también conocido como Sasquatch, forma parte del folclore norteamericano desde hace siglos. Se describe como una criatura grande, peluda, humanoide y escurridiza, supuestamente habitante de los bosques más recónditos de Norteamérica. Hasta la fecha, ninguna evidencia ha sido científicamente concluyente. El vídeo de Colorado no es el primero, y probablemente no será el último. Entre creyentes acérrimos, bromistas y exploradores con más imaginación que pruebas, el Bigfoot sigue siendo uno de los grandes mitos modernos. Y por ahora, su leyenda se mantiene en pie, aunque sea gracias a vídeos borrosos y debates en redes.