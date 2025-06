Tatuarse las marcas del bikini: la extraña moda que arrasa en redes para parecer morena todo el año

Ya no es necesario pasar horas bajo el sol para presumir de un bronceado playero. Al menos, no para quienes han decidido tatuarse las marcas del bikini con tinta blanca sobre piel bronceada. Lo que comenzó como una rareza ha terminado por convertirse en tendencia viral en TikTok, donde varios vídeos muestran el proceso —y el resultado— de una práctica que promete estar morena todo el año.

El fenómeno ha cobrado fuerza especialmente después de que una influencer compartiese su visita a un estudio de tatuajes donde le marcaron con tinta las líneas típicas del bañador: los bordes del escote y la cadera. La idea, según explica en su vídeo, es mantener ese contraste tan deseado que suele aparecer tras las vacaciones de verano. Lo sorprendente es que muchas personas han comenzado a replicarlo.

Los vídeos, que acumulan millones de visualizaciones, muestran tanto el antes como el después, generando un intenso debate en redes. Algunos usuarios no han tardado en criticar la moda. "¿Por qué alguien gastaría dinero en esto?", se pregunta un internauta. Otro señala: "Mi mujer, que es tatuadora, dice que su seguro se habría disparado si aceptara a estos clientes. Pero no todos están asegurados, así que… bajo tu responsabilidad". La polémica está servida, y no faltan quienes ironizan sobre la lógica del asunto: "Podría conseguir esas mismas líneas tomando el sol un día. ¿No sería mucho más fácil y menos doloroso?".

La técnica, aunque sencilla en apariencia, no está exenta de riesgos. Especialistas en dermatología han advertido en otras ocasiones que tatuar zonas sensibles del cuerpo, especialmente con tinta blanca, puede generar reacciones adversas, además de que su durabilidad y visibilidad son limitadas. En pieles claras, el contraste puede perderse en poco tiempo; en pieles oscuras, la tinta blanca no siempre ofrece los resultados esperados.

Además del aspecto médico, muchos se cuestionan si esta tendencia no es el reflejo extremo de una obsesión estética cada vez más presente en redes: la de parecer veraniego y bronceado permanentemente, aunque sea con ayuda de la aguja.

Pese a las críticas, la moda del "bronceado tatuado" sigue extendiéndose, especialmente entre jóvenes que buscan destacar en TikTok e Instagram. Mientras unos lo ven como una simple forma de expresión corporal, otros lo consideran una extravagancia más nacida del escaparate digital. Sea como sea, todo apunta a que estas marcas permanentes seguirán dando de qué hablar al menos durante esta temporada.