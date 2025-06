Un chico imita a la perfección la risa de los streamers y TikTok se rinde a sus pies: "La de WillyRex es igual"

En una plataforma como TikTok, donde la creatividad y la originalidad son la moneda de cambio, un nuevo talento ha captado la atención de miles de usuarios: se trata de Alberto, conocido como @Albertoimita, un joven que ha logrado hacerse viral imitando algo tan aparentemente simple —y al mismo tiempo tan reconocible— como la risa de los streamers más populares.

Su vídeo más visto, que ya acumula cientos de miles de reproducciones, es un desfile de carcajadas perfectamente ejecutadas. En apenas unos segundos, Alberto pasa por el particular estilo de risa de figuras como Ibai Llanos, WillyRex, Vegetta777, Fargan, Kappah, DjMaRiiO, Alexby, Rubius y Plex. El nivel de precisión es tal que resulta difícil no reproducir mentalmente sus voces al escucharlo.

La comunidad de TikTok no ha tardado en reaccionar. Los comentarios se han llenado de aplausos virtuales y frases que resumen el asombro colectivo. "Son todas perfectas no tiene sentido", escribió un usuario. Otro apuntó con humor: "Solo me imagino a su madre escuchando esto desde el pasillo". Y no faltan quienes detectan el origen del talento: "Este vio mucho Karmaland", haciendo referencia a la mítica serie de Minecraft protagonizada por varios de los streamers imitados.

Más allá del fenómeno puntual, lo de Alberto pone sobre la mesa una habilidad poco común: la imitación vocal, pero no de frases o palabras, sino de la risa, un gesto humano profundamente personal. Lograr que el público identifique a alguien solo por su carcajada es, en cierto modo, una forma de arte. Y en su caso, no solo lo logra, sino que provoca carcajadas reales en quienes lo ven. Por eso mismo, con cada nuevo vídeo, @Albertoimita consolida una base de seguidores que no para de crecer. Y es que en un entorno digital saturado de contenidos repetidos, a veces basta una buena idea bien ejecutada para destacar. Y en este caso, esa idea ha sido reír… pero como otros. Literalmente.