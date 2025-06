Se sube a un tren camino a la PAU y se lleva el susto de su vida: "La Renfe es un experimento social"

Para muchos, la prueba de acceso a la universidad (PAU) es uno de los exámenes más importantes de su vida, y con razón. Lo que hagas en apenas tres días determinará tu futuro y para muchos marcará la diferencia entre hacer algo que te gusta y tener que buscar otras opciones.

Es muy frecuente estar tan nervioso en los días de la PAU que se hagan cosas sin pensar, como por ejemplo subirse a un tren sin servicio camino al examen. Esto, tristemente, es lo que le ocurrió a Clotilde, una joven tiktoker que este año le tocaba hacer la PAU. De camino al examen de matemáticas subió un vídeo, aparentemente atrapada en un tren de Cercanías.

En el vídeo cuenta cómo, por culpa de estar repasando se quedó sola en un tren, que al cabo de un rato empezó a ir hacia atrás, sin luces. Graba varios fragmentos, preocupada por su situación. Al final, consigue hablar con el maquinista y le pregunta si el tren no va a hacer ninguna parada, y este le informa que no, que el tren está sin servicio, seguramente de camino a cocheras. Con ayuda del maquinista, Clotilde pudo bajarse en la estación de Sol, con suerte de que había calculado llegar al examen con tiempo, por lo que al final de tan larga travesía pudo llegar a tiempo a realizar la prueba.

Debajo del vídeo, en comentarios la gente se estaba echando las manos a la cabeza: "La Renfe es un experimento social","Te montas en un tren que no está en servicio y la gente se queja de Renfe, el otro día me senté en una garrafa de agua y os podéis creer que no me llevó al manantial", "Y se queda tan tranquila vamos a mí se me pasaría de todo por la cabeza", "Mejor no hagas el examen", "Cercanías y examen importante no puede ir junto", "Tren con destino: Cocheras!", son algunos de los comentarios con más relevancia. ¿Vosotros qué habríais hecho?