La comentada pregunta del examen de Lengua en la PAU de Extremadura: "No sé cómo no me ha dado una embolia"

Arranca junio y, con él, la temporada más temida por miles de estudiantes: la época de exámenes. Como cada año, las redes sociales se inundan de memes, reacciones y comentarios sobre la PAU —la antigua Selectividad para quienes vivieron los años 80 y 90—.

Entre bromas y estrategias de estudio, una pregunta del examen de Lengua en Extremadura ha acaparado la atención y generado un auténtico revuelo por su complejidad. La captura con el enunciado ha sido publicada en X con un comentario que lo dice todo: "Súper guay lengua en Extremadura (no sé cómo no me ha dado una embolia)", ironizaba la autora del post.

El polémico enunciado decía así: Pregunta 1 (2 puntos).

Realice el análisis sintáctico de esta oración: "Se dedica mucho tiempo a las armas, pero buena parte de ese tiempo no se emplea en incrementar su letalidad, sino en hacerlas más bonitas".

La reacción del profesorado y estudiantes no tardó en llegar. "Justificada tu indignación y la de los profes de Lengua. Somos muchos los que opinamos que este tipo de oraciones tan enrevesadas y abiertas a múltiples interpretaciones NO deberían aparecer en el examen”, respondía el profesor @sinlenguadtrapo. "Además, llevamos tiempo pidiendo una prueba más breve, que se ajuste de verdad al tiempo disponible".

La propia autora del tuit, @ce_mellaman, añadía: "Lo del tiempo ha sido mortal. No sé cómo he podido terminar Literatura; muchos compañeros ni siquiera llegaron a la segunda parte de sintaxis ni a Literatura".

Para rematar el desconcierto general, otra usuaria, @siilviaaperezz_, revelaba un dato curioso: "El que ha puesto este año el examen de Lengua en Extremadura es profesor mío en la uni... y todavía no he aprobado su asignatura de primero (y ya estoy en cuarto)".