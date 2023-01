¿Tiene ElXokas novia? El 'polémico' tiktok que abre el debate sobre su estado sentimental

Hay dos temas en el ámbito streamer considerados los más indiscretos con diferencia: el dinero que ganan y sus relaciones personales. Por supuesto, las reticencias a compartir ese dato no son exclusivas de los creadores de contenido, pero hay muy pocos que hablen con comodidad del tema, y uno de ellos es ElXokas.

Capaz de enseñar sin pudor sus ingresos, inversiones inmobiliarias o incluso notificaciones de Hacienda, lo que de verdad parece levantar la curiosidad de sus seguidores (y haters) es su estado sentimental. "Antepongo mi éxito profesional a cualquier relación, por eso no tengo ninguna", decía frente a un sorprendido Jordi Wild hace justo un año. "y tengo muy pocas relaciones sexuales. No tengo ni tiempo ni ganas".

En el espíritu más cotilla de las redes, parece que la cosa podría haber cambiado en los últimos tiempos. Un vídeo que se acerca a los dos millones de visualizaciones muestra a un Xokas con alguna copa de más abrazado a una chica a la que dice sacar un buen pico de años, exagerando frente a la cámara.

Fiel a la costumbre polemizante de Twitter, muchísimos usuarios han perdido la cabeza observando la aparente diferencia de edad y las maneras del gallego, algo claramente sacado de contexto y sin que el de Lugo diga o haga nada en apariencia reprobable.

La broma de "la novia de Xokas" lleva un par de años circulando entre colegas de profesión, desde las risitas traviesas de Illojuan a la imitación (bastante buena) de Ibai con las justificaciones de por qué no se le conoce relación seria. "Tío, si en vez de hacer directos de 13 horas haces de siete, lo mismo sí te da la vida para algo más", decía frente a las carcajadas de Xokas.

Con todo, que nadie se ilusione demasiado con que Xokas haya sentado la cabeza en el tema romántico. "No tengo ganas de todo lo previo, me da palo que una persona piense encontrarse algo que no hay, porque no lo hay", explicaba en The Wild Project con visible honestidad. "Quizá quede con alguna en el futuro, porque quizá a alguna le guste y porque tengo muchísimos seguidores, no porque yo sea un tío atractivo".

A la pregunta de si ha tenido novias con anterioridad responde positivamente, con el matiz de que "nunca fueron muy duraderas, y a lo mejor el problema lo tengo yo". Reconoce además que tenía "un trauma" por un desamor de Lugo, que con suerte podrá superar si dedica alguna hora más a la búsqueda del amor. Si lo hace en público, ten por seguro que alguien con un móvil estará ahí para subir un tiktok con el momento. Así somos.