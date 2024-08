Un tiktoker arrasa con su peculiar forma de usar la IA: ¿Qué pasaría si Bad Bunny sonara en el siglo XIX?

La inteligencia artificial ha revolucionado numerosos campos, desde la medicina hasta el arte, y ahora también está transformando la música de formas nunca antes imaginadas. Gracias a las IA, se pueden crear mezclas musicales únicas, fusionando épocas, estilos y géneros en un solo clic. Esto es lo que está haciendo @alexferreeer en su perfil de TikTok, usa esta tecnología para llevar a los usuarios en un viaje sonoro a través del tiempo.

@Alexferreeer ha encontrado esta fórmula única para cautivar a los usuarios de redes sociales. Su perfil en TikTok se ha convertido en una máquina del tiempo musical, donde transforma las canciones más populares del momento a estilos de épocas pasadas. Un ejemplo que está arrasando es su versión de Blin Blin de Bad Gyal, que reimagina el hit al ritmo de los años 60. Después de haber escuchado ese breve trozo de la canción en el vídeo, más de uno quiere añadirla a sus playlist de Spotify.

Pero Alex no se detiene ahí. Su creatividad también ha tocado canciones virales de TikTok, como "Hay Lupita", que ha transformado en una elegante pieza de ópera del siglo XIX, transportando a los oyentes a una época de aristocracia y grandes salones. Uno de los comentarios que más se repiten en sus vídeos es, para sorpresa de muchos, que a las abuelas al parecer les encanta estas nuevas versiones de canciones, que si las escucharan al natural, no creo que les gustasen tanto. "Yo le he puesto la canción a mi abuela y dice que es de su época", refiriéndose a la versión del siglo XIX de Yo tengo un novio de La Zowi y Lola Índigo.

Este creador también ha logrado meter en la máquina del tiempo a artistas del panorama más urbano como Bb Trickz y Quevedo. Desde los 70 hasta la música clásica, sus creaciones no tienen límites, y a decir verdad suenan muy bien, hasta los fans de esos mismos cantantes les encantan estas nuevas versiones de sus canciones favoritas.

Su habilidad para seleccionar los temas más adecuados y dotarlos de una nueva vida en contextos históricos inusuales ha hecho que la gente disfrute y descubra cómo sonarían los éxitos de hoy en épocas donde ni siquiera existía el autotune.