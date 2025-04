Un tiktoker cuenta uno de los principales problemas que tenemos en España con este tipo de sillas y muchos le cierran la boca

Uno de los elementos más representativos en muchas ciudades de España son las terrazas de los bares. En ellas, las mesas y sillas no solo cumplen una función práctica, sino que forman parte de la experiencia cotidiana de desayunar, comer o simplemente tomar algo al aire libre. Para disfrutar realmente de una terraza, es fundamental contar con sombra y, por supuesto, un buen lugar donde sentarse.

En relación con esto, el creador de contenido @estebango__ ha publicado un vídeo en TikTok en el que critica las sillas típicas que, según él, se encuentran en muchas terrazas de España. El vídeo forma parte de una serie en la que se propone "criticar una silla por país", en un total de 30 entregas.

"España no elige una silla, elige un castigo cromado con tornillos a la vista", comienza diciendo Esteban en su vídeo. Luego añade: "Fue diseñada en los 80, pero parece sacada de una licitación municipal apresurada de ayer. Sentarse en una Toledo, nombre del modelo de silla, es una experiencia acústica completa: viene con un chirrido metálico incorporado que grita 'te lo advertí' cada vez que te mueves un centímetro".

Esteban también señala que, en verano, la silla "alcanza temperaturas legales para freír mariscos", y que en invierno "conserva el frío con la eficiencia emocional de un padre distante". En resumen, dice, "da igual la estación: esta silla está hecha para recordarte que sentarte ahí fue un error. Está diseñada para resistir lluvias, clientes y decisiones de urbanismo cuestionables".

Sin embargo, la publicación ha generado controversia. Muchos usuarios españoles han comentado que no reconocen la silla que Esteban menciona, y niegan que sea común en el país. Comentarios como "soy español y no he visto esta silla en la vida", "no la he visto jamás" o "tal vez no hayas estado en España" se repiten con frecuencia y acumulan cientos de 'likes'.

En definitiva, aunque el vídeo ha tenido éxito en redes, muchos cuestionan la veracidad de la crítica. Obviamente, en general, los dueños de los bares y restaurantes no van a poner sillas metálicas en España para que la gente se acabe quemando con las altas temperaturas que tenemos.