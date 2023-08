Una tiktoker sufre parálisis facial tras hacerse una liposucción en la papada por segunda vez

La llegada de TikTok provocó que miles de personas decidieran utilizar esta red social como una vía de escape para desahogarse y compartir sus experiencias personales en diferentes aspectos de la vida. Por ello, no es de extrañar que muchos usuarios optaran por contar cómo vivieron el proceso de hacerse una operación estética, algo que a veces sirve para resolver dudas, pero que otras termina incentivando a otras personas a seguir sus pasos. Y, aunque no se suele hablar tanto sobre ello, la realidad es que hay veces en las que no todo sale tan bien como parece, algo sobre lo que ha querido hablar la tiktoker Luciana Milessi después de haber sufrido una parálisis facial tras hacerse una liposucción en la papada.

Hasta hace poco, esta influencer hablaba con mucho humor sobre todos los procesos de cirugía estética por los que ha pasado, sin preocuparse por las consecuencias que podían tener sus palabras en los espectadores. Pero, tras sufrir esta secuela temporal, la cual le han dicho que puede tardar hasta 16 semanas en desaparecer, confiesa que ha estado reflexionando sobre el mensaje que está transmitiendo a través de su perfil. Porque, pese a que señala que está a favor de buscar la forma de cambiar aquello que a uno no le gusta de su cuerpo, cree que también es muy importante hablar sobre todo lo que implica pasar por un proceso quirúrgico, ya que son decisiones que hay que tomar con responsabilidad.

Y, precisamente por este motivo, se ha dado cuenta de que ella estaba bromeando mucho sobre el tema de haberse operado "toda", ya que se considera que no está transmitiendo un buen mensaje al hablar sobre ello tan a la ligera, porque uno tiene "que amarse como es". Aun así, confiesa que ella siempre ha sufrido una gran falta de autoestima, y que a raíz de esto sufrió anorexia nerviosa a los 17 años, algo que pensaba que había dejado atrás pero que ahora se ha dado cuenta de que no ha terminado de sanar.

Por este motivo, ha querido reflexionar sobre todo lo que ha estado compartiendo hasta ahora y la forma en la que se expresaba sobre sus operaciones, algo que quiere cambiar y dejar de hacer. Porque, tal y como ha señalado, no quiere transmitir el mensaje de "opérate toda", sino todo lo contrario: recuerda que lo importante es amarse a uno mismo, por lo que si alguien se opera debería hacerlo porque quiere y no por los comentarios negativos de otras personas.