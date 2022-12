Todo el mundo está flipando con lo que hizo esta madre con una pata de jamón

Las fiestas de Navidad son, para muchos, un tiempo de juntarse con los suyos, con la familia y los amigos. Un tiempo de cenas, comidas y platos típicos entre los que suelen destacar cosas como el marisco, las carnes y, sobretodo, el jamón y los embutidos.

El protagonista de esta noticia es una pata de jamón que tenía en la cocina de su casa la madre del tuitero Juan Carlos Moya.

El tuitero @jcarlosmora_ compartió estas sorprendentes imágenes de lo que había hecho su madre con un jamón.

"Mi madre le ha puesto un vestido al jamón", escribió en un tuit, junto a las imágenes, que ha acumulado más de 17.000 me gusta.

La madre de Juan Carlos se había currado un vestido para cubrir el jamón y la gente no puede parar de aplaudirla por una jugada tan épica.

Cuando abres un jamón después de cortar parte del mismo hay que cubrirlo para evitar que se seque o se ponga rancio. Lo tradicional es cubrirlo con parte de la grasa que ha quedado al abrir al jamón y usar un paño para taparlo.

"Cuando no vayas a cortar el jamón, mantenlo siempre tapado con un trapo limpio que no suelte pelusas. Que cubra todo el jamón, pero sin que esté totalmente pegado o cubrir esa zona que no vamos a tocar en varias horas, con un film transparente como hacemos con muchos alimentos", explican en la web neveraespanola.com.