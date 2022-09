Una tormenta dentro de un Spa: La curiosa sala que una chica ha compartido en redes y que ha causado sensación

La tecnología es asombrosa y cada vez nos demuestra los pocos límites que existen en ella. Su innovación llega a cualquier ámbito, llegando a despertar la curiosidad de muchos por experimentar las novedades que ofrece, sobre todo cuando está relacionado con nuestro bienestar y relajación.

Uno de los espacios donde se puede encontrar estos servicios, son los Spas, que cada vez se renuevan más. Muestra de ello, es un Spa llamado QC Termemilano en Milán que se ha vuelto viral después de que una cliente haya compartido una sala de lo más curiosa a través de su perfil personal de TikTok.

La usuario se llama Gianna Nixon y en el vídeo publicado se puede ver que esta sala viral simula una tormenta. La lluvia es algo que relaja a muchas personas, y esta experiencia te permite disfrutar de este fenómeno como si, literalmente, estuvieras bajo ella. "Uno de los mejores lugares en los que he estado", escribía en el pie de vídeo.

Disfrutar de una experiencia 'bajo la lluvia'

La sala de tormenta artificial ha causado tal revuelo en esta red social que ya tiene más de 2 millones de likes, aunque no es nada recomendable para aquellos que les da pánico este fenómeno natural. "Tiene una pinta genial, pero mi cerebro estaría pensando que hay tiburones aquí" y "He entrado en pánico cuando he visto el vídeo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque lo recree a la perfección, es una forma 'segura' de disfrutar bajo una noche tormentosa. El ambiente está recreado de tal forma, que además de la lluvia las paredes simulan las grandes nubes negras e incluso relámpagos y truenos.

Aún así, para aquellos que no hayan quedado del todo convencidos con visitar esta sala, este Spa ofrece otras alternativas, como la simulación de un pequeño oasis rodeado de naturaleza.