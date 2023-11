El tremendo enfado de un tiktoker con los españoles que celebran Halloween: "Solo les copiamos las chorradas"

Aunque España tiene sus propias celebraciones alrededor del 31 de octubre y el 1 de noviembre, cada vez son más las personas que deciden abrazar la cultura estadounidense y celebrar Halloween en lugar de las tradicionales. Esto es algo que cada vez se ve más entre los españoles, quienes optan por disfrazarse y reunirse con sus amigos y seres queridos para disfrutar de planes terroríficos.

Pero, pese a que esto es algo que las nuevas generaciones ya han normalizado, hay quienes están totalmente en contra de este cambio, por lo que ver que la sociedad opta por celebrar Halloween en lugar del Día de Todos los Santos termina provocando algunos enfados. Y, aunque son muchos los que entienden la preocupación que existe por perder las tradiciones, hay un tiktoker que se ha mostrado especialmente ofendido por el hecho de que tantas personas prefieran disfrazarse de "gilipolleces" y "mamarrachadas".

El motivo por el que se ha enfadado tanto es por el hecho de que cada vez más personas previeren disfrutar de una festividad de Estados Unidos en lugar de celebrar el Día de Todos los Santos, como se hacía en el pasado. Pero, pese a las formas en las que este chico ha expresado su opinión, las redes, más que ofenderse, han terminado tomándose este vídeo con mucho humor, de forma que han bromeado diciendo que se ha enfadado porque no le han invitado a la fiesta.

Pero, si hay un motivo en particular por el que no se han podido tomar en serio este vídeo es por el hecho de que, nada más decir que cada uno es libre de hacer lo que quiera, empieza a criticar a aquellos que deciden celebrar Halloween en lugar del Día de Todos los Santos. Sin duda, aunque muchos entiendan su preocupación por perder las tradiciones, este tiktoker no ha estado muy acertado a la hora de escoger las palabras.