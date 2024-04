Una tuitera con esclerosis multiple cuenta lo que le ha pasado en el metro de Barcelona y es indignante

Las personas con enfermedades y discapacidad se enfrentan a numerosos retos en su día a día por los que la mayoría de las personas no tenemos que pasar.

"Es obsceno. A mí no me han educado así", ha escrito la tuitera Steffi Gal (@esgalera90) antes de proceder a contar a través de su cuenta en la red social Twitter/X la desagradable situación que le ha tocado vivir recientemente en el metro de Barcelona.

"Voy con bastón. Mi lesión en este brote de #esclerosismúltiple es en el cerebelo, eso quiere decir que se me altera el equilibrio, entre otras cosas. Ir en metro de pie para mí, equivale a ir en una lancha a 50 nudos", empieza explicado Steffi antes de denunciar que se encontró con que los asientos reservados para personas con discapacidad, embarazadas o mayores estaban ocupados.

El problema llega cuando Steffi piensa que toda la gente es como ella, personas empáticas y observadoras que se dan cuenta de lo que está pasando alrededor, que van a levantarse para dejarle el sitio sin tener que pedírselo.

"De verdad que sigue sorprendiéndome porque soy tan tonta que pienso que la gente es como yo, que si veo a alguien con bastón le cedo mi asiento. Pero no, oye, todo el mundo con sus ojos pegados en el móvil y de cachondeo", se lamenta después de explicar que intenta "amoldar mis horarios de uso de transporte público para no coincidir con máxima afluencia de usuarios".

Al final ha tenido que venir un hombre que, cuando ya llevaba Steffi seis paradas de pie, se ha acercado a un grupo de adolescentes para decirles que ella llevaba bastón.

"Se han levantado y me he sentado, no sin antes darle las gracias a ese hombre, por hacer lo que yo no me atrevo a hacer: remover conciencias", dice Steffi antes de añadir que "A mí me educaron como a ese señor. Con la sensibilidad y empatía por los necesitados o impedidos. Algún día tendré su valentía para reivindicar un asiento, lo haría por otro, eso sí, pero no por mí. Me cuesta".

Esta joven no quiere colarse, ni pagar menos, ni entrar antes en los sitios y sólo pide "empatía y solidaridad con la gente que necesita ir sentada". Por último hace un llamamiento a Transports Metroplitans de Barcelona para que hagan algún tipo de campaña de sensibilización.

Mientras algunas personas comentaban que tenía que haber sido la propia Steffi la que le dijera a los chicos que necesitaba sentarse por suerte son más las que se han dado cuenta de la importancia de su denuncia.

"Es que a mi no me entra en la cabeza ver a alguien con muleta, bastón... Y estar yo sentada, hace poco iba un vagón lleno y un chico (seguramente con TEA por las estereotipias) sentado en el suelo. La inteligencia emocional y la empatía son de hacerselo mirar", comentaba @shaqt3

"Pufff sería incapaz de ir sentada y tenee a alguien de pie al lado con un bastón o una persona mayor o alguien que realmente necesite sentarse. Que sí, que podrías decirlo, bla, bla, bla. Que no!!!! Que se llama educación y respeto", dijo Legadema_85

"A la gente que dice que por qué no preguntó: precisamente habla de discapacidades invisibles. No sabe si la persona que está sentada necesita ese asiento y, al preguntar, puede hacerle pasar un mal rato. Tiene que salir de quien no necesita el asiento el cederlo", aseguro @CometasdePapel