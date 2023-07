Un tuitero asegura que el Aserejé es argentino y las redes saltan contra él: "Es más español que la tortilla de patatas"

Pese a que en muchas ocasiones los españoles son los primeros enreírse y bromear sobre su propia cultura, la realidad es que también son los mayores defensores de la misma. Por ello, cuando alguien intenta apropiarse de alguna de sus canciones o comidas, no es de extrañar que estos salten rápidamente a reclamarlo, y esto es precisamente lo que ha ocurrido con el Aserejé. Esta canción ya se ha convertido en un clásico para miles de personas, ya que son muchos los que han crecido con este tema y que incluso lo han bailado en más de una ocasión a lo largo de su vida.

Por ello, no es de extrañar que las redes no hayan tardado en salir a reclamareste tema de Las Ketchup en cuanto un tuitero argentino se ha confundido al señalar que el Aserejé era una canción de su país. Pero, por lo que parece, esto no ha sido un lapsus que ha tenido el tuitero, ya que no solo se ha mostrado totalmente convencido de que lo que decía era cierto, sino que incluso ha asegurado que el Diego que mencionan en la canción era Maradona.

Esto es algo que ha dejado a cuadros a muchos, ya que no entienden el motivo por el que estaba tan convencido de ello, pero lo cierto es que este es un ejemplo de fake newsque ha circulado por TikTok. Ya que es una noticia ha estado circulando por esta red social, donde posiblemente el tuitero la haya escuchado y se la haya creído.

Aun así, pese a la sorpresa que se han llevado por la convicción de este argentino, los españoles no han tardado en responderle para corregir su error porque, tal y como ha expresado Adryana, el Aserejé "es más español que la tortilla de patatas". Ha sido tal el revuelo que se ha generado alrededor de esta confusión que los usuarios han decidido incluir contexto a este tuit. De esta forma, no solo han corregido al tuitero aclarando que la canción es española, sino que también han incluido el enlace de Wikipedia para que los que sigan teniendo dudas puedan comprobarlopor sí mismos.

Sin duda, después de todas las respuestas que ha recibido este tuitero a raíz de este error inocente, no le habrá quedado ninguna duda sobre el Aserejé, una canción que a partir de ahora siempre le recordará a este tuit cuando la escuche.