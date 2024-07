Un tuitero muestra lo que hará cuando esté enamorado y todo el mundo se revoluciona: "Yo quiero"

El amor ha sido una fuente inagotable de inspiración a lo largo de la historia. Desde las cartas de amor hasta los gestos públicos de lo más originales, cada era ha tenido sus propias formas de manifestar el amor. En el siglo XXI, las redes sociales se han convertido en el escenario principal para estas demostraciones y con estos sin quererlo te puedes hacer viral en cuestión de horas.

Esto le ha ocurrido a @iTumblr147, quien ha compartido una imagen a través de Twitter acompañada con este mensaje: "Cuando esté enamorado de nuevo, habrá señales". Este tuit ha llegado a 7000000 personas que se han cautivado con este precioso gesto.

La imagen subida por el tuitero muestra un conjunto de fotos polaroids estratégicamente colocadas en la pared formando un precioso corazón, demostrando que las fotografías en papel todavía no han pasado de moda y siguen ganando el corazón de muchos.

La reacción al tuit ha sido masiva obteniendo más de 3000 retuis y 31 mil Me gusta. Los comentarios no se quedan atrás, miles de usuarios han querido compartir su opinión sobre este bonito gesto. Algunos usuarios desean que alguien les hubiera hecho eso: "Aww yo quiero". Otros con el corazón roto y cero esperanzas en el amor no les ha gustado tanto el detalle: "Sale mal. Déjala". Sin embargo, hay algunos que han tenido más suerte y han conseguido que alguien les haga este precioso regalo : "A mí me hicieron uno así".

Este tuit ha reavivado de alguna forma el romanticismo, ¿a quién no le gusta recibir un detalle así de vez en cuando? Hasta a los mas haters les haría feliz algo así.