Un tuitero que comparte los geniales nombres de figuras de LEGO de una tienda de juguetes: Manolete el inmigrante

Los Lego siempre han sido uno de los juguetes preferidos para el día de Reyes. Sin embargo, aunque los Reyes Magos son mágicos, a veces se llevan una alegría cuando se encuentran con regalos baratos. Estos juguetes son una opción perfecta para conseguir una copia exacta de los Lego, pero por menos de 10€.

El usuario de Twitter @KarbajoTw ha explicado en un tuit que existe una "página de legos falsos que para evitar problemas de copyright con los personajes que copian, les cambian el nombre". Además, ha mencionado alguno de los nombres más graciosos de estos juguetes, "hay algunos que me tiene llorando". La imaginación no tiene fin y la página Pixoworld es un claro ejemplo de ello.

Se trata de una empresa online española que decidió utilizar el ingenio para sacar un beneficio económico. Los nombres de sus juguetes hacen referencia a algunas de las películas y series más conocidas a nivel internacional, pero también a videojuegos. A la figura de Han Solo han decidido llamarla Juan Only, o a la del Joker, Juan el Risitas. Pero no, no todos se llaman Juan; también han cambiado el nombre de Stitch por el de Orejotas, por ejemplo.

@KarbajoTw ha destacado otras figuras como Manolete El Inmigrante, originalmente E.T. el Extraterrestre, o los Pokemon Saladasaurus, para Bulbasaur, o Electronejo, para Pikachu.

El tuit se hizo viral y ya ha conseguido más de 4 millones de reproducciones y 47 mil me gustas. Además, los usuarios han querido comentar el hilo mencionando más nombres graciosos de estos juguetes. En lugar de Harry Potter, podrás encontrar a Enrique El Ilusionista, o El Bola en vez de BB-8.

Han destacado también los textos que acompañan a cada juguete en la página web, una auténtica obra de arte. "Las descripciones son aún mejores estoy en el suelo".

Por otro lado, los usuarios han querido agradecer a @KarbajoTw por haber dado a conocer esta página. "Gracias por tanto, he acabado mirando la web para echarme unas risas y no defrauda", escribía uno.

Sin duda se trata de un descubrimiento con el que reírse mucho y, por supuesto, con el que poder disfrutar estas Navidades jugando.