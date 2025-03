Usan ChatGPT para transformar los memes e imágenes más icónicas en anime y estas son las mejores

La inteligencia artificial de ChatGPT ha lanzado una innovadora función de filtros que permite transformar imágenes con distintos estilos artísticos. Esta nueva herramienta está causando furor en redes sociales, donde miles de usuarios ya están compartiendo sus creaciones.

Sin embargo, esta opción solo está disponible para los suscriptores de ChatGPT Plus, el plan de pago de la IA. A pesar de ello, la exclusividad no ha sido un impedimento para que quienes tienen acceso a la función la estén utilizando de las formas más creativas y sorprendentes.

Actualmente, X (antes conocida como Twitter) está repleta de imágenes icónicas convertidas en ilustraciones con el inconfundible estilo del Studio Ghibli. Desde fotografías históricas y momentos políticos hasta memes virales, la fiebre por esta transformación no ha hecho más que empezar.

Los resultados son tan sorprendentes que una frase se ha vuelto recurrente en la mayoría de las publicaciones: "Durante los próximos días, la gente va a convertir en anime cada foto icónica de la historia", dicen en inglés muchos de los tuits que acompañan estas imágenes.

Algunos de los memes que más han triunfado en su versión anime son: Pilar Rubio frente a la comisaría con una denuncia en la mano, la paella desmoronándose mientras se muestra a cámara, Chenoa en chándal, un clásico de la cultura pop española o la piscina de Fuentecerrada.

En este reels hemos hecho una recopilación de los mejores ¿Eres capaz de reconocerlos todos?

¿Cómo transformar tus fotos en estilo Ghibli con ChatGPT?

Si eres suscriptor de ChatGPT Plus, puedes probar esta nueva función de filtros para darle a tus imágenes un toque artístico único. Aunque la opción está limitada a la versión de pago, ya son muchos los usuarios que la han experimentado con resultados increíbles.

Lo primero que tienes que hacer es cargar la foto que quieras en el chat de ChatGPT. Luego tienes que escribir un texto diciéndole que reimagine la foto del estilo "Reimagina esta foto en estilo anime" o el estilo que quieras.

El estilo Ghibli es el que más se ha popularizado en redes, pero también puedes probar otras opciones como Disney, Pixar, arte impresionista o incluso estilos futuristas y cyberpunk.

Si no tienes acceso a ChatGPT Plus, puedes probar otras IA como Gemini o Grok, que también permiten transformar imágenes de manera gratuita. Sin embargo, los usuarios han señalado que los resultados aún no alcanzan la calidad y precisión de los nuevos filtros de ChatGPT.