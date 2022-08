Se va de vacaciones y deja la respuesta programada en su correo más épica de la historia

Las vacaciones están para disfrutarlas. Y si no, que se lo digan al jefe de la empresa de venta de bicicletas, Ismael Labrador. Para asegurarse de que nadie lo moleste durante su semana merecida de descanso absoluto, ha programado un mensaje de lo más creativo hacia todos sus empleados. También, y haciendo gala de su mensaje, ha dejado en un tuit el contenido, haciéndose viral en muy pocos días. El tuit cuenta con más de 80.000 'me gusta'.

Antes de ofrecer la imagen con el mensaje que ha programado a todos sus empleados, Ismael nos deja un pequeño mensaje para ponernos en contexto: "Antes de irme de vacaciones el viernes dejé mi bandeja de entrada limpia y programé esta respuesta automática para todos los emails que me lleguen durante la semana".

En la imagen, el contenido del mensaje parece no ser extraordinario. Es más, se podría considerar hasta habitual. El jefe comenta a sus empleados que estará de vacaciones hasta el 22 de agosto. Además, todos los correos que reciba serán borrados automáticamente una vez haya vuelto de su merecido descanso.

"Para evitar que mi bandeja de entrada sea un caos cuando vuelva borraré todos los emails que haya recibido durante mis vacaciones sin excepción", dejaba Ismael.

Sin embargo, el tercer párrafo deja en claro por qué el mensaje se ha vuelto viral. Ismael vuelve a incidir en la importancia de no enviarle correos durante la semana de una forma muy creativa. "Eso significa que el email que me acabas de mandar no lo voy a abrir y se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia".

El tuit se ha viralizado, dando lugar a muchísimas respuestas por parte de los usuarios. Ante la gran cantidad de comentarios de usuarios que no ven con buenos ojos realizar una "desconexión" total durante las vacaciones, el usuario @DropeStrauss carga duramente contra ellos.

Una de las muchas usuarias que han criticado esta publicación es @Piamalula, quien ha justificado la incompetencia de la empresa con el mensaje que ha dejado Ismael a sus empleados.

