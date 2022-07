Viaja para tener una cita y el chico la abandona mientras se echaba una siesta

Más información Descubre que su novio le está siendo infiel por una foto que le envió viendo los Juegos Olímpicos

Tras el incremento del uso de aplicaciones para conocer pareja como Tinder o Badoo y el uso de redes sociales, el ghosting se ha convertido en algo cotidiano. Esta práctica consiste en cortar todo contacto con la otra persona con la que se estaba manteniendo una relación sin dar ninguna explicación.

Recientemente, un caso de ghosting se ha hecho viral en Tik Tok. Hablamos de la usuaria Samantha Marie (@sdenoyer), quien fue abandonada sin motivo alguno una vez había cruzado todo Estados Unidos para encontrarse con él.

Samantha compartió en un dúo junto con Ava Wilson (@ayeevuh._) la historia de cómo le había dado plantón el chico. En el vídeo aparece Samantha mostrando la zona de la cama en la que habría estado la otra persona y, junto con un texto, lo que ha ocurrido:

"He atravesado todo el país para ver a este chico y cuando me he despertado de una siesta en nuestro hotel, él se había ido"

Además, Samantha también muestra los mensajes que le envió al chico una vez se marchó. Todos sin respuesta.

El revuelo ocasionado por el vídeo obligó a la propia Samantha a explicar todo lo ocurrido en otra publicación. En este siguiente vídeo explica cómo conoció al chico y resume la historia completa.

Samantha comenta que el chico lo conoció gracias a un amigo suyo. Pronto empezaron a chatear y hablar a través de Facetime y decidieron conocerse en persona. Una vez se encontraban los dos juntos en el hotel, Samantha se encontraba cansada y decidió echarse una siesta. Cuando se despertó, el chico ya no estaba.

Tras muchas llamadas y mensajes, la persona en cuestión le dijo que tenía problemas familiares. El chico se fue con lo puesto y una botella de vodka de Samantha. El resto es historia.

