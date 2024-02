Un vídeo de unas fresas con chocolate está cerca de batir todos los récords de TikTok

Las redes sociales no dejan de sorprenderme por muchos años que lleve trabajando con ellas y usándolas. Hubo un momento en que el tuit más retuiteado de la historia era uno de un chaval que quería nuggets de pollo, el post con más likes de Instagram era una foto de un huevo y el vídeo con más me gusta de TikTok en la actualidad es este de Bella Poarch que mucha sustancia y originalidad tampoco tiene.

Cualquier cosa puede volverse viral en las redes sociales desde el vídeo más currado a la chorrada más absurda y simple. En TikTok tienes entre los videos más vistos cosas como super originales como este vídeo de Zach King volando en una escoba mágica que ha sido reproducido más de 2.000 millones de veces y acumula más de 23 millones de me gusta.

Pero ahora está subiendo con fuerza un vídeo de unas fresas con chocolate de 15 segundos que amenaza el trono de me gusta que ostenta Bella Poarch. Los caminos del algoritmo son inexplicables como demuestra la viralidad de este vídeo que no es ni una receta currada ni está protagonizado por un famoso o un influencer con millones de seguidores.

El vídeo gran angular de 15 segundos, grabado con el flash encendido, alterna entre primeros planos y planos generales en un tiempo que puede resultar vertiginoso para algunos. Está ambientado en una canción de la década de 1970, What You Won't Do For Love de Bobby Caldwell que está subiendo como la espuma en plataformas como Spotify a raiz del éxito en TikTok.

Hasta el propio Zach King, una de las grandes leyendas de TikTok, reaccionó al vídeo con este dúo en el que aparece tocando la canción junto a unos amigos.

El vídeo de las fresas con chocolate tiene más de 35 millones de me gusta en el momento de publicación de esta noticia y antes de alcanzar a Bella Poarch tendrá que superar varios obstáculos entre los que se encuentran estos tres:

Guy dancing in the mirror del tiktoker @jamie32bsh bailando un remix de Say It Right de Nelly Furtado mientras se graba en el espejo del baño y que tiene más de 52 millones de me gusta.

River Flows in You girl en la que una violinista de ocho años sorprende al músico callejero de piano de TikTok @vantoan___ con un dúo improvisado de la popular canción de Yiruma y que tiene 52 millones de me gusta.

Sugar Crash Guy en el que el creador de contenido Nick Luciano sincroniza sus labios con la canción Sugar Crashde Elly Otto y que supera los 51 millones de me gusta.