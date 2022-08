El vídeo viral sobre las lluvias de Tarragona que ha dado la vuelta a las redes

Más información Un hombre aprovecha la lluvia para lavarse el pelo en un semáforo y acaba multado

Durante estos últimos días, en España estamos atravesando los días más fríos de todo el verano. Sin embargo, esta "tregua" que nos da el tiempo parece que va a durar muy poco, puesto que volverá el calor a partir de los próximos días. Así que hay que aprovechar muy bien estos días.

En muchas zonas no solamente hemos tenido temperaturas bajas, sino también grandes tormentas que han provocado inundaciones. Una de las provincias afectadas por las lluvias ha sido Tarragona.

Pues bien, la gran mayoría de ciudadanos de la zona han vivido estas lluvias como una verdadera fiesta, puesto que toda la zona de Cataluña llevaba varias semanas con limitaciones en el agua debido a la extrema sequía. En la ciudad de Torredembarra, un vecino no ha tenido otra forma de celebrarlo que hacer paddle surf por la calle. Como era de esperar, alguien grabó la maravillosa escena y la cuenta especializada en incidencias para los conductores (@SocialDrive_es) la publicó.

La publicacion se ha viralizado muy pronto, estando cerca de las 100.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta'.

Muchos comentarios critican al usuario que hacía paddle surf por su maravillosa idea.

Sin embargo, hay una de las respuestas que destaca por encima de todas. La que realizó el usuario @erikberges mostrando a otro vecino de Torredembarra celebrando la lluvia de otra manera muy especial.

Para ambos vídeos, no hay que temer sobre su estado de salud, el agua apenas cubría los pies y no corrían el riesgo de ahogarse. Sin embargo, son unas formas muy divertidas de celebrar la lluvia después de no haberla visto en meses.

Aunque vuelva el calor abrasador y las altas temperaturas, estas lluvias nos dicen que el verano está terminando.

VER MÁS: Unos camareros ayudan a una novia en apuros que no podía salir del coche por la lluvia