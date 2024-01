El viral gesto navideño de un usuario de Blablacar por un roscón de reyes: "Es Navidad, hay que creer en el amor"

Las redes sociales tienen cabida a todo tipo de historias: tristes, graciosas e impactantes. En este caso, se ha hecho viral una historia de amor y de bondad, relacionada con la aplicación de Blablacar y con el roscón de Reyes. Sí, una mezcla un poco rara.

El usuario de Twitter @ManexEs ha compartido varias imágenes sobre lo que le ha ocurrido con un usuario de Blablacar. En estos viajes compartidos suele ocurrir de todo, las historias de aquellos que lo han probado son de lo más variopintas, pero estamos seguros de que nunca le había ocurrido lo que ha narrado en Twitter.

Manex recibió un mensaje en el que un usuario le escribía: "Hola, buenas, Manex. Soy Rubén y vivo en Valencia. He visto desde la aplicación que vienes desde San Sebastián hasta aquí y me hace falta un favor gigante". Hasta aquí toda la historia puede parecer normal. "Mi pareja es de allí y me ha repetido varias veces que va a echar muchos de menos esta semana el Roscón de Reyes de Eceiza (Tolosa)", continúa el mensaje.

El favor que le pide llega a continuación: "Quiero darle una gran sorpresa y que lo pueda comer este año también, por eso me preguntaba si podías variar la ruta unos kilómetros, comprarlo por mí, y traerlo en el viaje hasta aquí", le pide Rubén. Además, este añade que le pagaría la gasolina del desvío, y que "Sin ningún compromiso, obviamente, pero le haría muchísima ilusión". La tensión en este punto por conocer qué le responderá Manex es máxima.

"Aupa Rubén!", le responde. Sin embargo, lo más importante del mensaje viene después: "Jajaja perfecto", accede a la propuesta. Rubén, atónito, le pregunta si es verdad su respuesta: "Tenía cero fe en esto", añade. "Sí, es Navidad, hay que creer en el amor", responde de nuevo Manex.

Sin duda, el gesto del vasco representa el bonito espíritu de la Navidad. Tras la captura de este texto, Manex ha añadido la foto de la tienda donde compró el roscón y de este postre una vez que ya lo llevaba en el coche.

Este post ha alcanzado las 618,4 mil reproducciones y los 10 mil me gusta. Además, muchos usuarios han querido dejar su comentario en esta publicación, sorprendidos por la historia contada: "Pensaba al leer el primer mensaje que el siguiente iba a ser una respuesta troll diciéndole que se peinara... así que reconozco que me he emocionado un poquito viendo lo buena gente que eres". Sin embargo, de todos ellos el que más destaca, sin duda es este: "Vendele los derechos de la historia a Mediaset y seguro que hacen una película con Dani Rovira".

Está claro que a todos nos ha dejado impactados esta bonita historia de amor, que bien podría tratarse de una película de risa. Manex ha demostrado que las buenas personas siguen existiendo y que el Blablacar se puede convertir en el mejor aliado del amor.