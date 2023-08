¿Solo existe un primer amor? Un debate en redes sobre volver a enamorarse

Aunque el amor siempre es un sentimiento muy fuerte y que, en la mayoría de las ocasiones, llega con mucha intensidad, siempre ha existido el mito alrededor del famoso primer amor y lo que uno experimenta durante este primer enamoramiento. Pero, pese a que este casi siempre golpea muy fuerte, tristemente no suele ser el definitivo, algo que a muchos les hace preguntarse si la próxima vez que se enamoren la vivirán igual o si será distinto. Esto es precisamente lo que una tuitera ha querido preguntar en las redes, pidiendo a los que respondan que lo hagan con sinceridad, ya que le gustaría saber si en el futuro será igual o si, por lo contrario, llegará con un sentimiento mucho más "maduro".

Y, como era de esperar, esto ha generado un gran variedad de opiniones, ya que las respuestas ante esta duda son muy distintas dependiendo de la experiencia de cada uno. Mientras que hay usuarios que consideran que uno nunca vuelve a enamorarse igual que la primera vez; hay otros que consideran que las próximas veces son incluso mejores que los anteriores, ya que uno tiene más claro qué es lo que quiere. Y, aunque muchos han estado de acuerdo con estas palabras del usuario AlexFreyre, ha continuado habiendo mucha disparidad respecto a la forma en la que se siente cada enamoramiento.

Pero, aunque parece muchos están de acuerdo en que las próximas veces no serán iguales que la primera, la realidad es que esto no tiene por qué significar algo negativo, sino todo lo contrario. Porque, tal y como han compartido algunos usuarios, uno siempre aprende de las relaciones del pasado, y amar ciegamente no es lo mejor, ya que lo importante es amar con responsabilidad e inteligencia emocional. Ya que, cuando uno descubre qué es lo que quiere, puede encontrar a una pareja más adecuada.

Aun así, si hay algo que queda claro es que cada uno tiene una forma de amar distinta, por lo que quién sabe si las futuras relaciones pueden llegar a ser incluso más intensas emocionalmente que la primera. Uno no puede llegar a saberlo si no lo ha vivido.