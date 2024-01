Se vuelve viral al compartir como entró hace años en un grupo familiar de Spotify: "Ezequiel, donde quieras que estés, que la fortuna te sonría"

Las plataformas de suscripción a veces suponen un motivo de peleas y disputa para las personas que comparten cuenta. Sabemos que en muchos casos se decide compartir un perfil con algún conocido, amigos, familia, compañeros, etc., pero el problema viene cuando esa relación termina, pues alguien debe abandonar esa cuenta. Sin embargo, en ocasiones no sucede esto y aunque la relación acabe, el perfil se sigue compartiendo.

Las plataformas de escucha de música se han convertido en una de las más usadas a la hora de compartir cuenta. A todas horas estamos escuchando música, aunque a veces algunas canciones de estas aplicaciones acaben el año con cero escuchas, como explicábamos que 45 millones de canciones de servicios de streaming tuvieron cero escuchas en 2023. Por ello, una de las mejores opciones para escuchar a nuestros cantantes preferidos ahorrándonos unos pocos euros es crearse un plan familiar, con un máximo de seis personas. Supuestamente, todas las personas de este perfil deberían vivir en la misma dirección, es decir, en la misma casa, pero todos sabemos que en muchos casos esto no es así.

Al usuario de Twitter @yaelduckwen le ha ocurrido lo que contábamos al principio. En su perfil ha compartido un tuit en el que explica que hace unos años comenzó a compartir el plan familiar de Spotify con un compañero de trabajo en ese momento; ahora, excompañero. Y es que cuenta que, a pesar de que solamente compartieron trabajo durante tres meses, decidieron compartir un perfil en Spotify.

"Hace como 8 años o más, un compañero de trabajo me sumó a su grupo familiar de Spotify Premium", comienza escribiendo en la publicación. "Trabajó 3 meses y se fue de la empresa. Hasta el día de hoy sigo en el plan familiar", continúa. Sin duda, nos deja sorprendidos, pues ha durado más la permanencia en la cuenta que la relación de amistad. Pero, sobre todo, sorprende porque su excompañero no lo haya echado de su plan familiar tras terminar su puesto de trabajo.

@yaelduckwen es consciente de lo afortunado que es por poder utilizar aún este perfil de Spotify. Por ello, ha decidido agradecer públicamente a su excompañero este gesto. "Ezequiel, donde quieras que estés, que la fortuna te sonría". No todos tienen la suerte de poder seguir usando la cuenta familiar ocho años después.

Además, el tuitero ha querido también animar a todos los usuarios que le han leído a ser como Ezequiel y dejar de lado cualquier problema que puedan tener con la persona con la que comparten cuenta. "Gente, sean como Eze y traten de compartir sus plataformas, aunque se algún ex o no tan amigo. Hoy por mi, mañana por mi tmb, digo! por ti."

El tuit se ha hecho viral y ha conseguido ya más de un millón de reproducciones y 68 mil me gustas. Además, también ha recibido muchos comentarios, la mayoría de ellos haciendo referencia a sus situaciones personales y alguna vivencia con perfiles compartidos. "Me hiciste acordar que tengo a mi ex en el grupo familiar, yendo a sacarlo. Gracias"; "Yo tengo cuenta de hbo conjunta con mis excompañer@s de trabajo. Como curiosidad, nos echaron a tod@s"; o "Yo tengo un ex en mi grupo familiar hace como 4 años, es buen pibe asi que lo deje".

Nos queda mucho que aprender de Ezequiel. No sabemos si ha leído el tuit que le ha dedicado su excompañero de trabajo y actual compañero de Spotify. Deberemos esperar un tiempo para conocer si finalmente Ezequiel lo echó del plan familiar o si, a pesar de la publicación de Twitter, siguen compartiendo el perfil.