INGENIOSO

Un zoo de San Antonio te deja ponerle a una cucaracha el nombre de tu ex por San Valentín

El zoológico de San Antonio se está volviendo viral por el regreso de su recaudación de fondos anual Cry Me a Cockroach, que permite a los donantes nombrar una cucaracha, un roedor o un vegetal con el nombre de tu ex, o de alguien que no te caiga bien, para alimentar a uno de sus animales.