Ariana Grande ficha a una 'estrella' de TikTok para su nuevo disco

Quedan tres días para que salga a la luz el nuevo disco de Ariana Grande, 'Positions'. Este disco es su sexo álbum de estudio. La cantante lleva tres años consecutivos sacando nuevo material, en 2018 publicó 'Sweetener' y en 2019 'Thank u, next'.

Aunque la cuenta atrás esté llegando casi a su fin, de momento son muy pocos los detalles que conocemos de este nuevo trabajo: su estética en colores grises y blancos, la foto de portada, donde aparece un primer plano del rostro de la artista, el nombre del disco y el tracklist.

Después de haber publicado el primer adelanto, cuyo título coincide con el nombre del disco, donde se ha convertido en la primera presidente de los Estados Unidos, Ariana Grande ha revelado el nombre de todas las canciones que formarán parte de este nuevo trabajo.

Y no sólo eso, sino que gracias a esto hemos podido conocer qué artistas han sido los escogidos para colaborar con ella. Antes de lanzar el single 'Positions', Grande venía de realizar dos colaboraciones: una con su amiga Lady Gaga ('Rain on me', un tema muy especial para ambas) y otra con Justin Bieber ('Stuck with you', un tema benéfico durante el confinamiento).

'Positions' contará con la participación del canadiense The Weeknd, en 'Off the table', con el rapero Ty Dolla Sign en 'Safety net' y con la 'estrella' de TikTok, Doja Cat en 'Motive'. Quién le iba a decir a Doja Cat que colaboraría con Ariana Grande después de que su canción 'Say So' se hiciera famosa gracias a una aplicación y red social llamada TikTok.

Además, Grande ha reconocido que este disco es su favorito de todos los tiempos, por motivos que no ha desvelado y que no es capaz de escoger una canción como favorita: "¡No tengo un top tres ni nada! todo va de la mano. Este proyecto es mi favorito por muchas razones y realmente no puedo esperar a que sea tuyo. Gracias por tu amor y emoción, significa mucho para mí"

Este es el tracklist completo:

1. Shut up

2. 34+35

3. Motive feat. Doja Cat

4. Just like magic

5. Off the table feat. The Weeknd

6. Six thirty

7. Safety net feat. Ty Dolla $ign

8. My hair

9. Nasty

10. West side

11. Love languague

12. Positions

13. Obvious

14. Pov